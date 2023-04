France: hors de la majorité, l'allocution de Macron fait l'unanimité contre elle

Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main, ce lundi 17 avril, après avoir promulgué la réforme des retraites qui agite la France depuis des mois. Dans une allocation télévisée, le chef de l'État a fait part de ses souhaits pour la fin de ce quinquennat. Les principales réactions.

Deux mondes cohabitent actuellement. Après le discours du président français, sa Première ministre a estimé qu'Emmanuel Macron avait formulé ses intentions « avec force », et qu'elle allait présenter la semaine prochaine « la feuille de route » de son gouvernement.

Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, lui a emboîté le pas : le parti aidera à « répondre aux inquiétudes exprimées par nos concitoyens ces derniers mois tout en bâtissant un pays plus indépendant, une nation plus juste et solidaire dans une Europe plus forte ».

On a eu droit à un résumé du macronisme en quelques minutes. Ça veut dire que le président ne change absolument rien, voire même qu'il accélère. Benoît Teste, du syndicat FSU RFI

Sacha Houlié, député Renaissance, a également communiqué : « Les chantiers présentés par le président correspondent aux demandes de nos concitoyens. Nous serons au rendez-vous, aux côtés de la Première ministre, pour concrétiser ces promesses », assure-t-il.

Pour le reste, c'est l'hallali contre la majorité relative. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, de La France insoumise, a jugé M. Macron « irréel ». « Complètement hors de la réalité » selon lui, le président « assume le vol de deux ans de liberté. Les casseroles sonnent plus juste. »

Ce président de la République a du mal à nous entendre, à nous écouter. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on n'irait pas le rencontrer s'il promulgait la loi. Céline Verzeletti, de la CGT RFI

Jeu de mots d'Olivier Faure, du Parti socialiste : « Depuis le palais de l'enlisé, le président pyromane promet cent jours pour éteindre le feu qu'il alimente quotidiennement. » Fabien Roussel, secrétaire national du PCF : « Ceux qui n'ont pas écouté n'ont rien perdu. »

Les écologistes y sont allés de leur réaction, avec Cyrielle Chatelain, cheffe de file des députés EELV, pour qui « Emmanuel Macron n'annonce rien, ne change rien. Il ne prend pas la mesure ni de la colère, ni de l'ampleur de la crise sociale et environnementale. »

On n'attendait pas grand-chose, et on n'est pas déçus. Ce que je retiens, c'est qu'il a brassé beaucoup de vent et envoyé beaucoup de mépris. Simon Duteil, de l'organisation Solidaires RFI

Même Éric Ciotti, patron du mouvement Les Républicains, pourtant favorable à la réforme des retraites, « accueille avec scepticisme ce long catalogue de vœux pieux qui n'apporte ni cap ni nouveauté, malgré des objectifs tout aussi louables qu'évidents ».

À droite toujours, Marine Le Pen, du Rassemblement national, juge qu'en annonçant le retrait de la réforme ou un référendum, « Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leurs souffrances. »

Les regrets, ça ne va pas changer grand-chose pour les travailleurs et travailleuses qui vont devoir travailler deux ans de plus. Laurent Berger, de la CFDT RFI

