Réforme des retraites: suivez en direct l'allocution d'Emmanuel Macron à l'Élysée

Le président français Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée du 17 avril 2023. © Élysée

Texte par : RFI Suivre

Le président Macron s'adresse aux Français ce lundi 17 avril à 20 heures, après la promulgation par ses soins de la réforme des retraites du gouvernement Borne. Dans une atmosphère de crise politique et sociale, Emmanuel Macron essaie de redonner du souffle à son second quinquennat. En amont, le chef de l'État a déjeuné avec la cheffe du gouvernement, puis a reçu les dirigeants de sa coalition et ses principaux ministres, dont ceux de l'Économie, de l'Intérieur et de la Transition écologique.