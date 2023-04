France: le nombre d'entrées d'immigrés en retrait en 2021 selon l'Insee

Le nombre d'entrées d'immigrés en France était encore en retrait en 2021 par rapport à 2019. C’est l'une des observations du dernier rapport sur les flux migratoires de l'Institut national de statistique et des études économiques (Insee) publié ce mercredi 19 avril.

Premier fait saillant du rapport publié par l'Insee : le nombre d'entrées sur le territoire français en 2021 reste inférieur à celui de 2019. Une tendance qui s'explique en partie par la crise sanitaire qui a conduit de nombreux pays, dont la France, à limiter les déplacements, mais aussi à restreindre les entrées sur son territoire.

La preuve, avec 246 000 immigrés arrivés dans l'Hexagone en 2021, soit près de 10% de moins que deux ans plus tôt. Une baisse qui interpelle d’autant plus que depuis le début des années 2010 et jusqu'à la crise sanitaire, le nombre des immigrations était en constante hausse.

Dans le même temps, la hausse de la part des immigrés en France dans la croissance de la population amorcée en 2010 continue d’augmenter. Et cela s'explique non seulement parce qu'avec la hausse du nombre des décès et la baisse des naissances, la croissance de la population totale a diminué, mais également parce que la différence entre les entrées et les sorties du territoire des populations immigrées a continué dans le même temps à augmenter.

Immigrés jeunes et instruits

Le rapport dessine aussi le profil de ces nouveaux immigrés. Il s'agit principalement d'une population jeune. Un quart de ces immigrés a moins de 19 ans et la moitié a entre 19 et 37 ans. C'est aussi un public instruit. 53% des 15-24 ans sont étudiants et 51% des plus de 25 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur.

Sur le marché du travail, cela se traduit un peu différemment, puisqu'un tiers des immigrés entrés en France en 2021 et âgés de plus de 15 ans ont un emploi au début de l'année 2022. Un chiffre à mettre toutefois en perspective avec le pays d'origine de ces populations. Puisque 56% des immigrés originaires d'un pays de l'Union européenne déclarent avoir un travail, contre seulement 24% pour les immigrés originaires d’Afrique ou d’Asie.

Des disparités qui s'expliquent en partie par les différences d’âge, de sexe, mais aussi par les niveaux de diplôme. Les immigrés originaires d'un pays européen et entrés en 2021 sont souvent plus âgés et plus diplômés que ceux originaires d'Asie ou d'Afrique.

La part des femmes, majoritaires, en baisse

La part des immigrés originaires d’Afrique hors Maghreb a fortement augmenté : +12% en 2006 et +20% en 2021. À l'inverse, le nombre d'immigrés venus des pays du reste de l’Europe est bien inférieur à celui d’il y a 15 ans. Avec une exception cependant pour les populations immigrées venues d’Italie, d’Espagne et du Portugal pour lesquelles les chiffres restent stables.

Si les femmes restent majoritaires parmi les populations nouvellement immigrées, leur part qui a amorcé une baisse depuis une quinzaine d'année se confirme encore en 2021. Une tendance qui s'explique à la fois par le contexte politique et sanitaire des pays d'origine et par le changement des motifs d'immigration.

À titre d'exemple, l'immigration venue de Chine – qui est une immigration principalement féminine – a été durement impactée par la crise sanitaire. À l'inverse, l’Insee note une augmentation de l'immigration en provenance de l’Afghanistan. Une immigration cette fois principalement masculine.

