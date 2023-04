France: les tensions sur la pilule abortive en questions

Alors que le droit à l'interruption volontaire de grossesse est une nouvelle fois remis en question aux États-Unis, en France une des molécules qui permet l'avortement médicamenteux est menacée de pénurie dans plusieurs régions, a alerté l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.

Faut-il s'inquiéter du risque de pénurie de pilule abortive en France ? Depuis plusieurs semaines, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds) alerte sur la pénurie sur Twitter.

Le misoprostol, c'est quoi ?

En France, 72% des interruptions volontaires de grossesse (IVG) se font par voie médicamenteuse, selon les chiffres 2021 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS). Dans le cadre d'un avortement médicamenteux en France, une femme doit prendre deux comprimés : d'abord le mifépristone, chargé d'arrêter la grossesse, et entre 36 et 48 heures après, le misoprostol, qui permet l'expulsion de l'embryon.

C'est précisément cette dernière molécule qui manque désormais dans la totalité des pharmacies à Lille, mais aussi dans une partie des officines de la région parisienne, ou en Occitanie.

Pourquoi ces pénuries ?

À l'origine de ces pénuries : des difficultés au niveau des sites de production de l'unique fabricant américain Nordic Pharma qui produit les deux spécialités à base de misoprostol autorisées et commercialisées en France : Gymiso et Misoone.

Un monopole qui inquiète l'Association de veille pharmaceutique qui pointe à la fois le manque de solution de repli en cas d'incident industriel, mais aussi la vulnérabilité de ce système de production face aux actions des lobbys anti-IVG. L'OTMeds appelle à une relocalisation massive de la production de médicaments en France.

Faut-il craindre pour l'accès à l'avortement ?

En raison des pénuries, « l'accès à l'avortement risque d'être fortement limité, portant une grave atteinte aux droits sexuels et reproductifs des femmes », a alerté le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). La Cour suprême américaine doit se prononcer ce mercredi sur la mifépristone, au cœur d'un casse-tête judiciaire depuis qu'un juge a voulu suspendre la validité de cette pilule abortive largement utilisée dans le pays.« La situation américaine fait planer la menace d'une pénurie liée à la constitution de stocks par les États américains qui cherchent à pallier un éventuel arrêt de la production et/ou de la commercialisation de la mifépristone et du misoprostol », craint le HCE.

Le HCE demande au gouvernement que la France retrouve rapidement sa souveraineté en matière de production de la pilule abortive. Face aux menaces de pénuries de production dues à la situation américaine, sa fabrication doit être relocalisée en Europe.



Si les fournisseurs des pharmacies et les hôpitaux peuvent encore puiser dans les stocks de précaution de quatre mois, la situation reste néanmoins tendue et fait craindre, selon le Planning familial, une limitation de l'accès à l'avortement à cause des trop grands délais pour se procurer la molécule.

L'accès à ce médicament est « possible partout », a assuré de son côté mercredi le ministre français de la Santé François Braun. Soulignant qu'il y avait eu « une tension » mais « pas de pénurie » il a précisé que si on ne le trouvait pas en pharmacie, les centres qui pratiquent les IVG en ont toujours eu à disposition.

Et selon OTMeds, le ministre de la Santé François Braun a annoncé mardi importer des pilules depuis l’Italie. « Le ministère de la Santé François Braun annonce que la France va importer d’Italie des pilules abortives (#misoprostol) pour faire face aux pénurie », a déclaré sur Twitter l’Observatoire.

🟥 1/7 Ce 18 avril, le ministère de la santé @FrcsBraun annonce que la France va importer d'Italie des pilules abortives (#misoprostol) pour faire face aux pénuries.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) indique sur son site un retour à la normale pour la fin avril.

(Avec AFP)

