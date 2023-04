Affaire Booba-Magali Berdah: la «papesse des influenceurs» porte plainte contre Twitter

Depuis le début du conflit très médiatisé entre le rappeur Booba et la « papesse des influenceurs » Magali Berdah, fin 2021, plusieurs plaintes ont été déposées par les deux protagonistes. Mardi 18 avril, Magali Berdah a porté plainte contre Twitter pour « complicité de harcèlement moral aggravé ».

Six millions d'abonnés pour Booba sur Twitter, 1 million pour Magali Berdah. C'est peu dire que le conflit oppose deux personnes très « suivies » et donc très influentes sur le réseau social repris par Elon Musk.

La patronne de Shauna Events, l'agence qu'elle dirige et qui conseille des influenceurs issus de la téléréalité, reproche à Twitter d'être complice d'une campagne de « harcèlement moral » orchestrée par le rappeur à son encontre, en le laissant s'exprimer sur le réseau social, que ce soit sous son nom d'artiste – Booba – ou de son vrai patronyme – Elie Yaffa. Le rappeur s'y improvise lanceur d'alerte en dénonçant les arnaques auxquelles se seraient livrés influenceurs et influenceuses en vogue sur les réseaux. Toujours sur Twitter, il lance le hashtag #influvoleurs qui rencontre également un grand succès sur la Toile, avec de nombreux témoignages recueillis.

« On ne peut pas être considéré comme un lanceur d'alerte dans la presse, quand on est un harceleur », rétorque Magali Berdah. Selon sa plainte, déposée mardi, « Twitter est parfaitement informée du fait que sa plateforme numérique est délibérément et quotidiennement utilisé par Monsieur Yaffa pour commettre ces faits au préjudice de Madame Berdah ». Or, dénonce-t-elle, « Twitter a intentionnellement continué à lui fournir ses services, en refusant de suspendre son compte malgré les démarches entamées en ce sens et les multiples signalements adressés ». D'où la notion de complicité.

Plusieurs plaintes pour cyberharcèlement

Car cette plainte n'est pas la première déposée par Magali Berdah dans cette affaire. Celle qui est aussi chroniqueuse dans la très polémique émission de télévision « Touche pas à mon poste » en a déposé une première pour cyberharcèlement dès le mois de mai 2022. À la suite d'un tweet de Booba qui fustige les pratiques douteuses d'influenceurs conseillés par l'entrepreneuse, elle a reçu des centaines de messages et de menaces de mort, dont certains à caractère antisémite. Des informations personnelles, comme son numéro de téléphone ou l'adresse de l'école de ses enfants, ont également été révélées.

Dans la foulée, le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée au pôle national de lutte contre la haine en ligne. D'autres ont suivi, conduisant à l'interpellation de 23 personnes, dont 18 ont été, depuis, convoquées devant le tribunal correctionnel. Une est mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire. D'autres plaintes sont encore en cours d'examen.

