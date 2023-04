En déplacement dans l'Hérault, Emmanuel Macron tente de séduire les enseignants

Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 20 avril une augmentation dès la rentrée du salaire des enseignants, non sans avoir été interpellé de nouveau par des habitants et des centaines de manifestants opposés à la réforme des retraites.

La rencontre a eu lieu dans la cour de récréation du collège Louise-Michel de Ganges, l'électricité ayant été coupée dans l'établissement, à l'initiative de la CGT. Pendant deux heures, Emmanuel Macron a écouté les membres de la communauté éducative. Et après un long échange avec enseignants, parents et élèves, le chef de l'État a annoncé une « hausse inconditionnelle » de salaire de 100 à 230 euros nets mensuels pour les enseignants, « à tous les niveaux de carrière » et cela « dès la rentrée ». L'augmentation annoncée sera portée « jusqu'à 500 euros par mois » pour ceux qui accepteront de nouvelles missions, sur la base du volontariat, a ajouté le chef de l'État, sans donner davantage de précisions.

En lançant son chantier des « cent jours » afin de tenter de fermer la parenthèse de la crise des retraites, Emmanuel Macron avait promis lundi que l'école allait changer « à vue d'œil » dès septembre. Dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait avancé deux pistes : une hausse « inconditionnelle » de 10% des salaires et une augmentation liée à de nouvelles missions, appelée « pacte ». Mais toutes les organisations syndicales avaient claqué la porte des négociations en mars sur la partie « pacte », refusant le « travailler plus pour gagner plus ». « On est assez loin du compte », car avec 10% de hausse, « on passe à peine une année d'inflation », a réagi, Sébastien Rome le député LFI de la circonscription.

Les manifestants tenus à distance

À Ganges, le président français n'a pas croisé les centaines de manifestants bruyants rassemblés dans la matinée dans le centre-ville, le cortège étant tenu à bonne distance du collège par les forces de l'ordre. Des sifflets, des vuvuzelas, des fumigènes, mais pas de casseroles. Certaines ont été confisquées par des gendarmes alors qu'un arrêté préfectoral interdisait les « dispositifs sonores portatifs ».

« On est là », « Macron démission », ont scandé les contestataires dans cette commune de 4 000 habitants des contreforts des Cévennes, drapeaux CGT, Unsa éducation, Snes-FSU et ballons noirs en signe de deuil à la main. Certains ont lancé des œufs et des pommes de terre sur les forces de l'ordre. « Les œufs et les casseroles, c'est juste pour faire la cuisine chez moi », a commenté Emmanuel Macron à son arrivée, dans un court échange avec Sébastien Rome, qui lui disait : « La résistance est un peu loin, on ne l'entend pas, mais elle est là ».

La veille en Alsace, Emmanuel Macron avait été hué et pris à partie lors de son premier bain de foule depuis des semaines. Un retour sur le terrain décidé après la promulgation de sa réforme très contestée portant l'âge légal de la retraite à 64 ans. Le chef de l'État avait alors fait la distinction entre « le désaccord » et « l'incivisme » dans la contestation « Je ne vais pas démissionner », a-t-il assuré à une femme qui exprimait son désaccord sur la réforme. « Vous n'en avez rien à battre de ce que le peuple veut revendiquer », lui a-t-elle rétorqué.

« Un président de la République ne peut pas bien faire son job en étant enfermé dans on bureau à l'Élysée » « C'est indispensable » pour Emmanuel Macron de faire face à la colère selon Gaspard Gantzer

Plusieurs déplacements de ministres chahutés ou reportés

Emmanuel Macron n'est pas le seul à voir ses déplacements chahutés par des opposants à la réforme des retraites. Plusieurs ministres ont été reçus par des comités d'accueil et des casserolades ou ont été contraints de renoncer à des visites sur le terrain. Une dizaine de militants CGT ont ainsi interpellé ce jeudi matin le ministre de l'Industrie Roland Lescure, en déplacement à Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra est, elle, passée par une autre entrée pour ce déplacement consacré à l'inclusion dans le sport.

La veille, en déplacement à Agen, le ministre du Numérique Jean-Noël Barrot a été accueilli par des dizaines de personnes munies de casseroles et par une longue coupure de courant dans une brasserie où il devait animer une conférence. Même concert de casseroles pour Christophe Béchu, ministre de l'Écologie, le même jour dans la Sarthe, où une vingtaine de manifestants ont déployé une banderole « Le gouvernement s'obstine, nous aussi ».

D'autres membres du gouvernement ont reporté des déplacements. Une conférence sur la fin de vie à laquelle devait participer la ministre déléguée chargée des professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo, le jeudi 20 avril, a été annulée. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a lui reporté « de quelques semaines » son déplacement prévu le même jour à Valence. Un report en raison « des vacances judiciaires » et non en raison de la journée de protestation de la CGT-cheminots, a expliqué son entourage. La patronne des députés LFI Mathilde Panot s'est réjoui sur Twitter de ces « annulations en cascade » : « Les comités d'accueil se forment aussi vite que le président a promulgué son infâme réforme ».

