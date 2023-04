Les livreurs à vélo en France obtiennent un revenu minimal horaire

Qualifiés « d'historiques » par la Fédération nationale des autoentrepreneurs, les accords signés, jeudi 20 avril, visent à protéger les livreurs indépendants à deux roues des grandes plateformes de livraison.

Les plateformes de livraison, comme Uber Eats et Deliveroo, ont signé jeudi un accord avec des instances représentatives des livreurs en France pour leur garantir un revenu minimal horaire, fixé à 11,75 euros, une première dans le secteur, selon un communiqué de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs.

C'est « une réelle avancée en faveur du renforcement des droits des travailleurs de la livraison », a salué le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Parmi les trois accords qui ont été signés jeudi 20 avril entre les grandes entreprises de livraison et les instances représentatives des livreurs, le plus significatif est un revenu minimal horaire fixé à 11,75 euros. « On voulait arriver à quelque chose d’assez réglementé et un peu décent en matière de revenus, se félicite Grégoire Leclercq, président de la FNAE. Le calcul, c’est quoi ? C’est la prise en charge au-delà du Smic de l’ensemble des cotisations sociales qui vont avec, et de l’ensemble des coûts d’entretien du vélo utilisé. Cela a un impact assez important en matière de pouvoir d’achat pour les livreurs qui vont en bénéficier aujourd’hui. »

Première étape

Une avancée symbolique d'un rapport de force qui s'inverse un peu en faveur des livreurs face aux géants de la livraison. « Il y a une prise en compte par la population et par le gouvernement que la vie des livreurs et tous les travailleurs indépendants peut être assez précaire, estime Grégoire Leclercq. On essaie de rééquilibrer un peu les choses. »

Pour la FNAE, c'est une première étape. Grégoire Leclercq précise qu'une clause de revoyure est prévue d'ici un an pour que le revenu minimum des livreurs puisse évoluer en fonction du Smic.

Parmi les autres accords, les livreurs ont obtenu de pouvoir mieux se défendre en cas de désactivation de leur compte par les plateformes et une amélioration du dialogue social dans le secteur.

