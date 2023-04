France: journée calme lors de la manifestation contre l’autoroute Toulouse-Castres

Un mois après les affrontements de Sainte-Soline, la manifestation contre un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, dans le sud-ouest de la France, s’est déroulée dans le calme, samedi 22 avril. Elle était surveillée de près par les forces de l'ordre. 4 500 personnes, selon la préfecture, 6 700 selon les organisateurs, ont défilé pour dénoncer un projet qu'ils considèrent comme anachronique.

Publicité Lire la suite

Une course de caisses à savon sur la quatre-voies, du monde, des chants et de la bonne humeur… Contrairement à ce que redoutaient les autorités françaises, la manifestation contre la création de 53 kilomètres d'autoroute entre Castres et Toulouse s'est déroulée dans le plus grand des calmes.

Sous le regard de 800 CRS et gendarmes, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'appel de plusieurs organisations écologistes, dont la Confédération paysanne, Extinction Rebellion et Les Soulèvements de la Terre, venues protester, disent-elles, contre un projet d'un autre temps à l'heure du changement climatique.

D'ici là il faut donc tenir, stopper la stratégie du fait accompli et les travaux



Nous annoncerons donc d’autres rassemblements et manifestations : Nous continuerons à lutter jusqu’au retrait du projet et ferons, comme à Vendine, du camping sauvage partout où il le faudra ! pic.twitter.com/XVxkp0IVgP — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) April 22, 2023

Le ministère des Transports avait pourtant bien annoncé que la décision de construire cette autoroute serait réexaminée, ainsi que six autres projets similaires, au regard des enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Un bémol toutefois pour ce tronçon en particulier : les travaux sont déjà engagés. Les premières voitures doivent en effet pouvoir y circuler en 2025.

Face à ce quasi état de fait, les opposants au projet ont annoncé ce samedi vouloir déposer de nouveaux recours en justice. Et ils prévoient déjà d'organiser de nouvelles journées de mobilisation jusqu'à obtenir gain de cause.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne