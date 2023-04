France: Marine Le Pen de retour au contact des Français pour montrer qu’elle «les aime»

Après de longues semaines d’absence, la députée Rassemblement national (RN) s’est déplacée ce samedi 22 avril près de Grenoble, dans l’Isère, à la foire agricole de Beaucroissant. L’occasion d’aller au contact des Français au moment où le président est accueilli par des casseroles. La chef de file de l’extrême-droite a voulu prendre le contre-pied du président.

Avec notre envoyée spéciale dans l’Isère, Charlotte Urien-Tomaka

Des selfies, des applaudissements et des sourires au lieu des casseroles et des huées, Marine Le Pen voulait montrer qu’elle reçoit un accueil très différent de celui réservé au chef de l’État. Et la chef de file du Rassemblement national à l’Assemblée a décidé, ce samedi, de montrer aux Français qu’elle les aime : « Si le président de la République pouvait comprendre que les Français ont besoin d’être aimés. Ils ont besoin de sentir qu’on se bat pour eux, qu’on a pour eux de l’affection, qu’on a pour le pays de l’amour. »

Une heure de déambulations et de bains de foule dans cette foire agricole et la députée n’a pu parcourir qu’une trentaine de mètres en raison de la foule venue l’accueillir. La région est acquise à la cause du RN, Marine Le Pen y est arrivée largement en tête au premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Absente du terrain en raison d’une blessure à la jambe, puis bloquée à l’Assemblée pour la bataille des retraites, la députée RN retourne au contact des Français. « C’était le premier Salon de l’agriculture où j’étais incapable d’aller pour des raisons accidentelles, donc c’est un petit rattrapage », dit-elle.

Merci à tous pour votre accueil, pour vos sourires et votre soutien qui m’est si précieux ! 🇫🇷 pic.twitter.com/GojBms5gHg — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 22, 2023

Seule ombre au tableau, une poignée de militants antifascistes a tenté de perturber sa visite. Les forces de l’ordre les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les sondages lui étant favorables, Marine Le Pen devrait multiplier les déplacements dans les prochaines semaines selon ses proches.

