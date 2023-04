Jérémy Stravius, des bassins au comptoir, la reconversion réussie d'un ancien champion du monde

Portrait libre

Pendant dix ans, le nageur français a mené une carrière internationale. Multiple champion d’Europe et du monde, champion olympique, son palmarès impressionne. En 2020, il a pris sa retraite des bassins pour devenir patron de bar à Amiens, sa ville de toujours.

Il allume les lumières, lève les stores, lance une playlist et démarre le percolateur. Les gestes de Jérémy Stravius sont fluides, presque mécaniques, signe d’une habitude prise depuis plus d’un an que son bar est ouvert, en plein centre-ville d’Amiens, dans le nord de la France. Ici, plus personne ne s’étonne de se faire servir une bière par ce champion de natation. Ceux qui ne le connaissent pas n’ont qu’à jeter un œil sur le comptoir pour comprendre à qui ils ont affaire. Sous verre, une bonne vingtaine de médailles sont exposées. De l’or, de l’argent, du bronze, un très haut niveau maintenu pendant dix ans, qui l’a hissé au rang de star de la natation française.

Pourtant, l’histoire démarre par hasard. Né à Abbeville en 1988 dans un foyer modeste, cinquième d’une fratrie de sept, Jérémy Stravius est placé à l’âge de 4quatre mois. Juste en face de la maison de sa famille d’accueil, il y a une piscine. « J’y allais avec mon frère et ma sœur, c’était notre moment à nous. Car même si cela se passait très bien avec ma famille d’accueil, on avait besoin d’une échappatoire. » Au bord du bassin, il fait « le pitre », et prend les compétitions comme « des jeux ».

Une fois le bac passé, il devient « plus sérieux » et fait le pari du haut niveau avec son entraîneur amiénois. En 2009, il devient champion de France en 100 mètres dos, sa spécialité, et « monte dans le top 6 Français ». Rigoureux, il suit à la lettre les consignes de son entraîneur. En dehors des bassins, le sportif l’est un peu moins : « J’aime faire la fête, je ne me prive pas de manger un burger ou de boire du soda. » Un équilibre très important pour lui, une vie personnelle « comme soupape ».

Premier Français champion du monde

2011 sera un tournant. Il décroche l’or aux 100 mètres dos aux championnats du monde de Shanghai, ex æquo avec Camille Lacourt. Ils deviennent les premiers champions du monde masculin de l’histoire de la natation française. La pression, il apprend à la gérer seul. Avant chaque compétition, il se passe mentalement la course en boucle, pour que rien ne soit une surprise, « jusqu’au coucou à la caméra ! Juste avant, je tremble littéralement d’excitation, j’en ai des frissons ». Des frissons aussi lorsqu’il participe aux JO de Londres, en 2012, « un tourbillon », où il décroche l’or sur le relais 4x100m nage libre. « Au self du village olympique, j’ai croisé Usain Bolt, une légende, c’était dingue ! »

Les médailles et les titres s’accumulent, avec des hauts, mais aussi des bas. En 2019, il décide de quitter définitivement le club d’Amiens, pour aller à Nice. « La confiance avec mon entraîneur était rompue », il le sent moins investi. Un moment « compliqué » pour le nageur, « où tout le monde me tournait le dos à Amiens ». Il se retrouve en difficulté financière, « avec notamment un double loyer à payer, à cela s’ajoutait d’autres charges, et personne ne m’a aidé ». Un lundi matin de février 2020, « je fais mon entraînement, je sors de l’eau, je pose mon tuba, et je savais que c’était le dernier, j’étais sûr de moi ». Il prend sa retraite. « J’avais tellement vécu de choses, et sur la fin, je n’avais plus les mêmes émotions de victoires, je crois que j’étais blasé. Je voulais arrêter les sacrifices et penser à moi. »

Quelques jours après avoir quitté les bassins, le confinement à cause de la crise Covid démarre. « Je rentre à Amiens, je prends 11 kilos en quelques mois avec l’arrêt du sport. » Mais il réfléchit à l’après, un nouveau projet qu’il souhaite mener avec son compagnon. Et pourquoi pas un bar ? Le couple trouve l’endroit, les banques suivent, et aujourd’hui, « ça marche super bien ». Jérémy Stravius retrouve l’ambiance de fête, « j’adore la relation avec le client, je m’éclate ».

Modèle pour les jeunes

En parallèle, il joue beaucoup au squash, au padel, et continue la natation, à petite dose : « Je nage deux fois par semaine, 1,5 km, tranquillement. » Inscrit au club de Nanterre, Les Étoiles, il fait encore quelques compétitions, « avec des perfs honorables », et coache les jeunes. « Je leur donne des conseils, je suis une sorte de parrain. » Il devient aussi un porte-voix lorsqu’il accepte de participer à un documentaire télé, « Faut qu’on parle », en 2021. Six champions français y témoignent de leur homosexualité pour briser les tabous dans le sport, dont Jérémy Stravius. « J’ai toujours refusé d’être un porte-drapeau, mais là, j’ai compris que ma parole pouvait être importante pour les jeunes qui souffrent, ceux qui arrêtent le sport à cause de leur sexualité. » Lui, n’a jamais « eu de problème », ses proches l’ont accepté tel qu’il était, mais au bord des bassins, « je ne le disais pas forcément ». Après le documentaire, « j’ai reçu beaucoup de messages, les gens me demandaient des conseils, comment parler de son homosexualité, avec qui, etc. Je tente de les aider comme je peux ».

