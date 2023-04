Mayotte: les habitants quittent les bidonvilles à la hâte avant l’opération anti-migrants

L’inquiétude monte à Mayotte avant l’opération Wuambushu, les habitants se préparant à cette vaste mobilisation policière voulue par le gouvernement français afin de détruire les bidonvilles, expulser les étrangers illégaux et arrêter les délinquants. Alors que de nombreux habitants sont déjà partis ou organisent leur départ du quartier de Kawéni, l’un des plus grands bidonvilles de l’île, la société comorienne critique la France pour l’opération dans une île que beaucoup jugent comorienne.

Avec notre envoyé spécial à Mamoudzou, Romain Philips

Sur le bord de la route, à l’entrée du bidonville de Kawéni, Ali cherche coute que coute à vendre ses quatre canards. Il veut partir avant le début de l’opération Wuambushu, par peur des violences, explique-t-il :

« Les gens du quartier commencent à se préparer, là, cela va être catastrophique. C’est pour cela que, comme on ne veut pas des problèmes, on prépare nos bagages tranquillement en attendant qu’on parte chez nous. Je ne veux pas rester ici et voir la violence, parce qu’ils ont dit qu’ils vont attaquer tout. Même si je paie 200 ou 300 euros pour retourner chez moi, on n’a pas le choix, parce que si on reste là, ça va être dur. »

Ici, personne ne sait dans quels quartiers, ni quand, les opérations vont commencer. Ipou, lui, sent l’inquiétude monter

« Là, on est en danger, on est en panique et tout le monde en est là, à Kawéni. Parce que l’opération qui passera ici, ce sera très chaud. On ne sait pas où elle va passer, mais tout le monde qui est ici est en panique. »

Au total, 1 800 forces de l’ordre sont mobilisées pour l’opération Wuambushu et certains habitants craignent de voir les émeutes de 2011 se répéter.

Le gouvernement comorien et la société civile vent debout contre l’opération Wuambushu

Aux Comores, vers où les migrants clandestins seront expulsés de Mayotte par l’opération Wuambushu, suscite de vives réactions dans la société civile. Les ONG et les associations locales critiquent la France et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour la forme et le fond de cette opération sur une île qu’elles jugent comorienne. Le gouvernement est également critiqué pour son manque de fermeté dans la défense de l'intégrité territoriale.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

La société civile comorienne dénonce de manière unanime et avec véhémence l’opération Wuambushu, sommant la France d’y mettre un terme. Le communiqué de la présidence, puis le discours des autorités privilégiant le dialogue, sont mis à l’index par les organisations comoriennes.

Le Comité Maoré, qui milite pour le retour de l'île de Mayotte dans son giron naturel, a envoyé une lettre à l'agence exploitant le navire Maria Galanta pour l’exhorter à ne plus transporter les personnes expulsées de Mayotte, au risque de soulever une colère et un boycott généralisé.

Les médias locaux font également corps pour s’insurger contre Wuambushu, relayant quotidiennement les articles, communiqués et autres documents internationaux qui s'opposent et dénoncent cette opération.

Dans la population, l'élite manifeste son mécontentement et défend la souveraineté nationale, tandis qu'une autre partie de la population se préoccupe de l'aspect économique, car de nombreuses personnes qui sont à Mayotte envoient de l'argent à leurs familles.

