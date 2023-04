France: la majorité toujours chahutée sur le terrain après la réforme des retraites

Après un rassemblement avant l'arrivée attendue du ministre français de l'Éducation et de la Jeunesse Pap Ndiaye à la Gare de Lyon à Paris, le 24 avril 2023.

Dix jours après la promulgation de la réforme des retraites par le chef de l’État, le contexte social reste extrêmement tendu. Suivant l’exemple d’Emmanuel Macron, ministres et députés continuent de se déplacer sur le terrain. Mais l’expérience n’est pas concluante. Ces visites de l’exécutif sont toujours aussi chahutées par les manifestants.

Gare de Lyon, à Paris, lundi soir 24 avril. Un concert de casseroles surprise a eu lieu pour accueillir le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye. Le ministre est finalement sorti par un passage dérobé loin des manifestants. Quelques heures plus tôt à Lyon, son déplacement avait déjà été perturbé.

Lundi soir encore, c'était au tour de la ministre de la Culture d'être interpellée à la cérémonie des Molières : « Que la lutte continue et vive les casserolades ! »

Rima Abdul-Malak s’est emparée du micro pour dénoncer le double jeu des syndicats : « D’habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à ne rien dire, mais là, ce n’est pas possible. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter, on l’a reportée au 16 mars. Vous n’êtes pas venus, vous avez demandé à la reporter, elle est reportée au 27 avril, c’est jeudi. Vous avez encore demandé à l’annuler. Il est encore temps de changer d’avis, je suis là, ma porte est ouverte. »

La majorité entend bien poursuivre ses déplacements

Le député Renaissance des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi, a lui été poursuivi dans les rues de Salon-de-Provence samedi 22 avril par des manifestants. Il a déposé plainte.

Les exemples se multiplient chaque jour, mais pour Gabriel Attal, il faut continuer à aller de l’avant. « On n’a pas attendu d’entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français. L’important, c’est qu’on continue de se déplacer et qu’on aille au contact des Français », a-t-il déclaré.

Les face-à-face devraient se poursuivre. Le chef de l'État a demandé à la majorité de multiplier les déplacements.

