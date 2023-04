Opération «Wuambushu» à Mayotte: la justice a annulé la destruction d'un bidonville à Majicavo

Coup dur pour l’opération Wuambushu mise en place par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors que devait débuter ce mardi 25 avril les destructions de bidonvilles, la justice administrative a annulé l’opération prévue à Talus II, un quartier informel de la ville de Majicavo, selon une information de France Info.

Publicité Lire la suite

Prétextant que « la destruction des habitations », est « manifestement irrégulière » et « mettant en péril la sécurité » des habitants, la justice a ordonné au préfet de suspendre l’opération prévue à Majicavo, dans le nord de l'île, jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce bidonville, les forces de l’ordre étaient attendus ce mardi matin. Plus de 80 familles étaient sous le coup d’une procédure d’expulsion, rapporte notre envoyé spécial Romain Philips. Talus 2 est un quartier informel, fait de tôles bleues et grises et accroché à une colline. Là, vivent une centaine de familles d'origine comorienne, certaines depuis 35 ans, dans des conditions précaires. Mais soutenu par un collectif d’avocat présent sur l’île pour une mission d’observation, une vingtaine de familles qui avaient saisi le juge ont donc obtenu gain de cause. L'opération de destruction du bidonville est suspendue jusqu'à nouvel ordre mais l'État pourra déposer un recours à cette décision.

Le collectif Uni-e-s contre une immigration jetable (UCIJ-2023), qui réunit 400 associations et syndicats, a lancé lundi une mobilisation nationale contre la politique migratoire du gouvernement et « exiger l'abandon de l'opération "Wuambushu" » à Mayotte qui lui fait craindre « des violences et atteintes au droit ».

La détresse de Saïd

Saïd a 15 ans et étudie au collège. Et comme des centaines de personnes à Mayotte, il vit dans un banga sur les collines de Kawéni. Alors que les vacances scolaires débutent tout juste sur l’ile aux Parfums, c’est dans la peur de l’opération Wuambushu, qu’il passe ses journées. Fils de deux comoriens en situation irrégulière, il est né en France, donc ne peut pas être expulsé. Mais ce n’est pas le cas de ses parents. S’ils sont renvoyés aux Comores, il redoute de se retrouver seul, avec ses frères et sœurs. Régulièrement lors d’expulsions et de destruction de bidonvilles, de jeunes adolescents se retrouvent séparés de leurs parents. Selon les estimations du ministère de l’Intérieur, il y aurait entre 3 et 4 000 mineurs non accompagnés à Mayotte.

Saïd, 15 ans: «On va se faire massacre ! je suis triste, ce n'est pas bien ce qu'ils font !»

L’opération « ne s’arrêtera pas » martèle le préfet

Cette décision de justice est intervenue alors qu’hier le préfet assurait d’ « une montée en puissance » de l’opération à Mayotte dans les prochaines semaines. « L’objectif, c’est l'éradication de l’habitat insalubre et des bidonvilles de l'île », avait-il déclaré, ajoutant que l’opération « ne s’arrêtera pas ».

Le préfet a dit souhaiter reprendre rapidement les rotations de bateaux vers les Comores qui ont refusé hier l'accostage d'un navire transportant une soixantaine de personnes.

L'opération Wuambushu, qui signifie « reprise » en Mahorais devrait se dérouler sur trois axes D'abord, la destruction de plusieurs bidonvilles, une dizaine au moins. Pour éviter des recours devant la justice, notamment d'associations de défense des droits de l'homme, la préfecture de Mayotte aurait en amont fait vérifier la légalité de ces destructions, aussi appelés « décasages ». Raté en ce qui concerne le bidonville de Talus 2 donc à Majicavo. Les habitants, eux, se verront proposer une solution d'hébergement temporaire. Le deuxième volet de l'opération devrait mener à l'expulsion de 10.000 étrangers en situation irrégulière, soit 200 par jour. Là encore, pour éviter des recours parfois très longs, un pôle spécialisé basé à Nantes aurait pour mission de rédiger les décisions permettant de débouter les demandeurs d'asiles. Pour mener à bien ses expulsions, plus de 500 gendarmes supplémentaires ont été dépêchés de métropole. Enfin, le dernier axe doit permettre de fluidifier les jugements des délinquants. Les équipes du tribunal devraient être renforcées pour pouvoir traiter rapidement les dizaines d' interpellations quotidiennes. Une brigade spécialisée devrait également venir en renfort des surveillants pénitentiaires pour gérer les nouveaux flux générés par l'opération Wuambushu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne