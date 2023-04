Abolition de l'esclavage: Emmanuel Macron dans le Doubs pour rendre hommage à Toussaint Louverture

© CC By SA Ludovic Péron

Ce 27 avril 2023 marque le 175e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France. L’occasion pour le président Emmanuel Macron de rendre hommage à Toussaint Louverture au Château de Joux, à Besançon. Un lieu hautement symbolique, car c’est là où l’ancien esclave haïtien et figure de la révolution était détenu jusqu’à sa mort.

Emprisonné sans avoir été jugé, Toussaint Louverture a fait les frais de ses combats contre l’injustice et pour la liberté des peuples. Malgré les qualités militaires remarquables de ce général franco-haïtien, le consul de l’époque, un certain Napoléon Bonaparte, le mis sous les verrous en 1802 au château de Joux, dans le département du Doubs. Accusé de haute trahison et rébellion, cet ex-esclave affranchi sera privé de liberté pour laquelle il a tant lutté, jusqu’à sa mort en avril 1803.

Le déplacement du chef de l’État dans ce lieu symbolique commémore à la fois l’abolition de l’esclavage en France, mais aussi l’anniversaire de la mort de ce combattant pour la liberté. Emmanuel Macron déposera une gerbe de fleur devant le buste de Toussaint Louverture, avant de prononcer un discours dans la mi-journée.

Concert de casseroles

Mais l’évènement risque d’être perturbé notamment par des concerts de casseroles à proximité du Château, même si les manifestants seront tenus à bonne distance. Dans un appel lancé dès mercredi, la CGT du Doubs invite ses adhérents et sympathisants à prévoir de quoi faire du bruit pour, exprimer une fois de plus, leur opposition à la réforme des retraites.

Le tribunal administratif de Besançon doit examiner, ce jeudi 26 avril, le référé-liberté déposé par plusieurs associations pour contester un arrêté du préfet du Doubs. Cet arrêté interdit de manifester et de faire du bruit dans un périmètre de sécurité, en raison de la « menace terroriste sur le territoire national ». Une justification qui ne tient pas, selon Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Adelico, l'association de défense des libertés constitutionnelles, à l'origine de ce référé-liberté. « Ici, il est incontestable qu'il n'y a pas d'actes terroristes qui menacent le président de la République », estime Paul Cassia.

Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

