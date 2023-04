Le nombre de détenus dans les prisons françaises atteint un nouveau record

73 080 : c'est le nombre de détenus dans les prisons françaises au 1er avril. C'est le troisième mois consécutif où le nombre de détenus est à la hausse dans les prisons françaises. Le précédent pic, en décembre 2022, était de 72 836 détenus.

Un nouveau record historique vient d'être atteint dans les prisons françaises. Au 1er avril, 73 080 personnes y étaient détenues. Du jamais vu. En janvier, le nombre de détenus avait légèrement baissé avant de repartir à la hausse en février.

Au 1er avril 2023, les prisons françaises comptaient 60 899 places opérationnelles. Avec 73 080 détenus, la densité carcérale globale est de 120% contre 117,1% il y a un an. Le taux d'occupation atteint même 142,2% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement – et donc présumés innocents – et ceux condamnés à de courtes peines. Selon les chiffres du ministère, 55 prisons affichent une densité supérieure à 150% où près de trois détenus sur dix y séjournent. Ce taux d'occupation atteint ou dépasse même 200% dans huit établissements.

Plus de 15 000 détenus sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires. En raison de cette surpopulation, 2 151 sont contraints de dormir sur des matelas, posés à même le sol.

Prune Missoffe, responsable à l'Observatoire international des prisons (OIP), a déploré une « situation qui ne cesse d'empirer, mois après mois », malgré les alertes sur les « conditions dramatiques de surpopulation » dans les prisons françaises. « Le gouvernement ne peut continuer à rester indifférent devant l'indignité des conditions de détention et sourd aux appels répétés des observateurs nationaux et internationaux à diminuer le nombre de détenus », a réagi officiellement l'association dans un communiqué.

Dix nouveaux établissements bientôt livrés

Ce mal chronique des prisons françaises avait valu à la France une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) en janvier 2020. Le gouvernement souhaite la construction de 15 000 places de prison supplémentaire d'ici à la fin du quinquennat.

Si la mise en œuvre de ce plan progresse, il « accuse un retard important », a souligné la Cour des comptes dans son rapport annuel publié en avril. « Les 7 000 places qui devaient être livrées avant la fin de l'année 2022 n'ont pas été construites en intégralité », a ainsi relevé l'institution. En 2023, dix nouveaux établissements actuellement en voie d'achèvement, représentant 1 958 places, devraient être livrés, a-t-elle indiqué. Au total, 24 établissements, soit la moitié de la prévision initiale, devraient être opérationnels en 2024.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti doit également présenter mercredi 3 mai en Conseil des ministres son projet de loi de programmation et d'orientation de la justice qui entérine notamment la construction de ces nouvelles places de prison.

Pour remédier à ces taux d'occupation record, outre la construction de nouvelles places de prison, le gouvernement mise aussi sur les effets à attendre de l'extension de la libération sous contrainte, qui permet depuis le 1er janvier la remise en liberté anticipée de détenus condamnés à une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement et à qui il reste moins de trois mois à purger.

(Avec AFP)

