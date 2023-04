France: fin des consultation sur la création d'une Maison contre les esclavages à Bordeaux

Karfa Diallo, fondateur et directeur de Mémoires et Partages, se tient à côté de la statue créée par le sculpteur haïtien Caymitte Woodly, dit Filipo, représentant Modeste Testas, un esclave acheté par deux frères bordelais au 18e siècle, le 13 septembre 2021.

Le vendredi 28 avril 2023 se terminait la consultation sur la maison des esclavages de Bordeaux. Son objectif était de recueillir l'avis des habitants de cette ville, qui doit sa richesse à la traite négrière. Le port de Bordeaux a été le troisième plus important en France pour le commerce triangulaire du 17e au 19e siècle. Aujourd'hui, la volonté est de réparer et de se réconcilier avec l'histoire.

En un an, une quarantaine de personnalités ont été entendues, de l’ancien footballeur Lilian Thuram au guide local Yves Simone. Une dizaine d'ateliers ont réuni les Bordelais qui ont ainsi réfléchi à ce qu'ils attendaient, non pas de ce musée, mais de cette Maison esclavages et résistances.

Karfa Diallo est le fondateur et directeur de Mémoires et partages. Il dispose des cahiers de doléances que le public peut encore signer pendant une semaine : « Il y a les auditions. Il y a les consultations citoyennes, mais il y a aussi effectivement des cahiers de doléances qui sont au nombre de six. Nous posions six questions aux personnes qui travaillaient avec nous dans les ateliers de consultation : Pourquoi esclavages au pluriel et pas au singulier ? Pourquoi une maison contre les esclavages et pas un musée contre les esclavages ? Qu’est-ce que vous attendez à trouver dans un tel lieu dédié aux mémoires des esclavages et combats pour la liberté ? ».

Ces cahiers seront remis le 12 mai au maire de Bordeaux au surlendemain de la journée commémorant l'abolition de l'esclavage. La Maison esclavages et résistances pourrait ouvrir à la toute fin de 2025. Le projet est estimé à 4,7 millions euros.

