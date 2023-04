Mayotte: dans les bidonvilles, des populations tendues par l'opération Wuambushu

Reportage

À Mayotte, même si les opérations d'expulsion et de démolition de bidonville sont au point mort, dans les quartiers informels, les habitants sont toujours à cran à cause de la présence policière partout sur l'île. À Dzoumogné, dans le nord de l'île, de nombreux habitants évitent les grandes routes ou, tout simplement, ne sortent plus de chez eux, de peur d'être expulsés.

Avec notre envoyé spécial à Mamoudzou, Romain Philips

Enfoncés dans la jungle, c'est en haut d'une pente raide que sont entassés les bangas du bidonville de Dzoumognié. Ici, des enfants courent au milieu de quelques poules, et les parents patientent. Depuis l'arrivée des renforts policiers pour l'opération Wuambushu, leur vie s'est figée.

Abou a 30 ans. « Depuis que l'opération Wuambushu a commencé et que les militaires sont venus ici, dit-il, c'est la terreur. J'ai confié mes enfants à leurs grands-parents. Moi et ma femme, on a stocké de la nourriture et on ne sort plus. Je ne vais même plus travailler. On n'a pas l'électricité et pour l'eau, on va se servir dans la rivière. »

Cela fait presque trois semaines qu'Abdallah Mohammed n'est pas sorti du quartier la journée. « Je ne sors que la nuit, quand les CRS sont partis et j'évite toutes les grandes routes, confie-t-il. Avant, je sortais tout le temps pour faire des petits boulots, nourrir ma famille… Maintenant, je ne fais plus rien. Depuis que l'opération a commencé, c'est très dur. On demande des bananes à ceux qui vont travailler à la campagne ou on troque un peu dans le quartier. En sept ans à Mayotte, c'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation. »

À Mayotte, plus de 25 000 personnes sont expulsées chaque année.

