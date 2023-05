France: François Fillon assume ses liens avec la Russie et dément toute ingérence

Audio 01:16

L'ancien Premier ministre, François Fillon, le 2 mai 2023 à l'Assemblée nationale, où il a été auditionné par la commission d'enquête diligentée par le Rassemblement nationale sur ses liens avec la Russie. AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

François Fillon a été auditionné mardi 2 mai à l’Assemblée nationale sur ses liens avec Moscou et sa présence passée au sein de conseils d'administration de multinationales russes. Plus de deux heures d’audition pour l'ex-candidat à la présidentielle de 2017 devant la commission d'enquête, initiée par le Rassemblement national et consacrée aux « ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères ». L’ancien Premier ministre a réfuté toute influence russe.