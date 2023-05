France: le patron des LR, Éric Ciotti, tente d'imprimer sa marque après le fiasco des retraites

En France, le parti Les Républicains inaugure ce mardi soir 2 mai son propre média. Ce n'est pas rare pour un parti politique - les Insoumis, par exemple, ont aussi le leur- mais l'initiative est inédite chez les LR. C'est l'une des cartes abattues par Éric Ciotti, le patron du parti récemment élu, qui compte bien redorer l'image de la droite républicaine en France. Après des premiers mois difficiles, marqués par des divisions en interne sur la réforme des retraites, Éric Ciotti va tenter de faire oublier son faux départ.

Le patron de la droite signe ce mardi soir le premier acte de la refondation censée permettre à sa famille de relever la tête. Un média 100% numérique baptisé « Une certaine idée », « sans sectarisme, ni tabou », explique l'un de ses fondateurs. Un site internet alimenté d'interviews d'une trentaine de minutes chacune, sur tous les sujets, avec des personnalités plutôt de droite, mais pas forcément étiquetées LR.

Objectif pour Éric Ciotti : « changer le visage d'une structure qui fonctionne encore comme dans les années 1980 », reconnait un fin connaisseur des arcanes du parti. Prochaine étape, le déménagement du siège de la rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris vers un lieu plus petit, plus central. Et moins associé à la défaite. Des visites sont actuellement en cours.

Le plus difficile à venir ?

Le patron des LR a également prévu de faire monter de nouvelles figures, plutôt jeunes, dans les prochaines semaines, avant d'organiser des États généraux en juin prochain pour redéfinir le socle idéologique du parti. Les 12 travaux d’Éric Ciotti ont débuté, mais le plus difficile sera peut-être la désignation du candidat du parti pour la présidentielle de 2027, alors que le nom de Laurent Wauquiez fait de moins en moins l'unanimité à droite.

