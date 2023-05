France: le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut une justice «plus rapide»

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentait ce mercredi 3 mai en Conseil des ministres le projet de loi de programmation et d’orientation de la justice et le projet de loi organique en vue de simplifier l’accès à la magistrature. Deux textes qui seront débattus en juin au Parlement.

Une justice « plus rapide, plus proche et plus protectrice », c'est l'ambition affichée par Éric Dupond-Moretti, qui espère diviser par deux les délais de procédure, au pénal comme au civil.

Pour ce faire, l'objectif est d'arriver à « un budget d'environ 11 milliards d'euros en 2027, soit une hausse de près de 60% du budget de la justice » à l'issue des deux mandats d'Emmanuel Macron, dont « une augmentation de 7,5 milliards sur ce seul quinquennat », souligne le ministère.

Comme le ministre l'avait annoncé en présentant son plan d'action en janvier dernier, cette enveloppe doit permettre l'embauche de 10 000 fonctionnaires de justice, dont 1 500 magistrats, autant de greffiers et de revaloriser les rémunérations.

Les autres axes d'amélioration portent notamment sur la simplification de l'accès à la magistrature, l'accélération de la numérisation de la justice, la « réécriture » du code de procédure pénal, la modernisation des palais de justice et la création de 15 000 places de prison supplémentaires.

À noter que si le plan d'action du ministre a repris de nombreuses propositions des États généraux de la justice, ce n'est pas le cas pour ce qui concerne le sujet de la surpopulation carcérale. Alors que celle-ci a atteint au 1er avril un nouveau record historique de 120 % d'occupation, la préconisation de mettre en place un seuil de « suroccupation majeure » au-delà duquel pourraient être « envisagées » des mesures de « régulation » n'a pas été retenue.

