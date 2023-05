JO 2024: malgré les critiques, les inscriptions pour devenir bénévole explosent

Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront dans un peu plus d’un an. L'organisation a besoin de 45 000 bénévoles pour accueillir les spectateurs et les athlètes pendant les deux semaines de compétition. Les candidatures se terminent ce mercredi 3 mai et on peut dire que le succès est au rendez-vous malgré les critiques de militants opposés aux Jeux Olympiques.

Quelque 200 000 candidatures pour devenir bénévole enregistrées il y a une semaine, c'est déjà plus qu'à Tokyo il y a quatre ans et l'organisation des Jeux Olympiques s'en félicite. Pour candidater, trois conditions sont requises : avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, parler le français et/ou l’anglais, être mobilisable au moins dix jours entre l’ouverture du Village des athlètes et jusqu’à deux jours après la clôture des Jeux Paralympiques.

Mais des militants opposés aux Jeux Olympiques dénoncent le système du bénévolat. Ils se sont inscrits en tant que bénévoles pour essayer de perturber l'organisation. Comme Antoine, du collectif Saccage 2024. « Les JO, c'est une marque propriété privée, déclare-t-il au micro de Baptiste Coulon du service France de RFI. On nous vend le fait que ça va faire des retombées économiques pour les petits commerçants alors que l'expérience nous prouve que ce n'est pas le cas. La création d'emplois, elle est précaire, elle dure juste le temps de construire les stades et après tout disparaît. »

Et Antoine d'ajouter :« Et derrière, on va demander 45 000 bénévoles, sachant que le logement n'est pas défrayé pour venir travailler gratuitement pour les JO sans aucune rémunération et sans aucune gratification, si ce n'est potentiellement un maillot de bénévole et une tape dans le dos en disant : "regarde, tu vas participer à quelque chose d'incroyable". »

S'inscrire pour finalement ne pas y aller, faire grève, ce sont les actions que promettent ces militants. L'organisation des Jeux Olympiques a tout prévu : des enquêtes administratives sur chaque bénévole et, en cas désistement le jour J, une équipe de bénévoles de rechange pourra être mobilisée.

Piquer une tête dans la Seine, un rêve à portée de brasse

Les Français vont bientôt pouvoir nager dans la Seine. De toutes les promesses olympiques, c'est certainement la plus spectaculaire. Après un siècle de baignade interdite faute de pollution, trois épreuves olympiques de natation vont se dérouler dans le plus célèbre des fleuves français, avant que les Français puissent à leur tour se jeter à l'eau en 2025. À Paris, trois sites de baignade devraient ouvrir à l'été 2025.

Piquer une tête dans la Seine, le rêve ne date pas d'hier. Il y a plus de 30 ans déjà, l'ancien président de la République Jacques Chirac faisait une promesse : « Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j’affirme que l’on peut rendre un fleuve propre, et j’ai d’ailleurs indiqué que dans trois ans, j’irai me baigner dans la Seine pour montrer qu’elle est devenue un fleuve propre. »

Une promesse tombée à l'eau, mais qui a refait surface avec les Jeux olympiques de 2024. Alors comment garantir une eau de qualité aux futurs nageurs ? « C’est d’abord sur les stations d’épuration, affirme Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des Jeux olympiques et de la Seine, au micro de Lucie Bouteloup du service France de RFI. Là, il y a de gros travaux qui ont été mis en place pour que l’eau qui est rejetée dans la Seine soit de meilleure qualité, notamment son impact bactériologique. Le deuxième point, ce sont les raccordements des bateaux et des logements qui déversaient parfois directement dans la Marne ou dans la Seine leurs eaux usées. Le troisième point, c’est d’agir pour les eaux de pluie, et pour ça, nous construisons notamment dans Paris, à Austerlitz, un réservoir d’orage de 50 000 mètres cubes, qui va permettre que lorsqu’il pleut très fort, d’éviter que les égouts se déversent dans la Seine. »

Et pour rassurer les nageurs les plus méfiants, la mairie de Paris assure que des tests quotidiens de qualité de l'eau seront effectués chaque jour d'ouverture à la baignade.

