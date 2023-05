France: Emmanuel Macron mise sur les lycées professionnels

REPORTAGE

Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 4 mai en Charente-Maritime, au lycée technique Bernard-Palissy à Saintes, avec comme objectif de lancer une réforme des lycées professionnels. Sa stratégie est toujours la même : essayer de montrer qu’il est dans l’action et que son quinquennat n’est pas bloqué malgré la contestation autour de la réforme des retraites qui perdure.

Avec notre envoyée spéciale à Saintes,

Une « cause nationale ». Le décor est planté. Pour Emmanuel Macron, il faut tourner la page des retraites. Et la réforme du lycée professionnel est, à l’entendre, une nouvelle priorité qui mérite des moyens. D’ailleurs, l’État va prendre en charge des indemnités pour les stagiaires et débloquer un milliard supplémentaire par an. Une promesse qu’un élève du lycée Bernard-Palissy a bien entendu :

À la question « comment vous financez le milliard d'euros ? », Emmanuel Macron répond : « On fait des économies sur d'autres sujets. Les grosses économies des prochaines années seront sur le système de retraites. (...) L'argent que l'État met pour combler le déficit du système sera mis plutôt pour investir sur l'avenir. »

Et dans l’avenir, Emmanuel Macron compte revaloriser cette filière scolaire pour permettre de lutter contre ce qu’il a souvent appelé l’« assignation à résidence ». « Notre devoir est de permettre à des jeunes, précisément peut-être parce qu'ils viennent d'une ville qui est plus en difficulté, d'une famille plus en difficulté, de rattraper cela », a-t-il déclaré.

Du lycée professionnel, Emmanuel Macron arrive à la fracture territoriale : « Le rôle de la nation est aussi de permettre d'avoir dans le lycée du coin un métier qui mène très loin. Ce qu'on est en train de bâtir, c'est une vraie réponse à la fracture des territoires et des destins dans laquelle certains voudraient nous renfermer. Parce que ce n'est pas une réalité. Donc à nous de jouer. »

Un discours volontariste et social pour essayer de ne pas rester bloquer sur les retraites. Mais à Saintes, encore une fois, des manifestants attendaient Emmanuel Macron avec des casseroles.

