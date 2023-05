France: le Sénat met en demeure le lobby des pesticides pour son manque de probité

Le président du Sénat, Gérard Larcher, pointe le lobby des principaux fabricants de pesticides. Phyteis, qui œuvre pour des géants de l'agrochimie, a manqué à son « devoir de probité », a estimé la Chambre Haute le 3 mai. Le groupe de pression est accusé d'avoir surévalué les pertes d'emplois qu'allait engendrer l'interdiction française d'exporter certains pesticides hors de l’Union européenne. Cette mise en demeure est une première en France.

Tout commence fin 2018, quand la France décide d'interdire la production, le stockage et la circulation, sur son territoire, de certains pesticides bannis dans l'Union européenne. Avec cette nouvelle règle, ces produits chimiques ne pourront plus être exportés vers des pays situés hors UE.

Les fabricants ont jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, au 1er janvier 2022, pour s'adapter. Mais la machine à pression s'enclenche tout de suite. Début 2019, le lobby Phyteis – qui représente les principaux industriels des pesticides Syngenta, BASF, Bayer – convainc plusieurs sénateurs, dont les socialistes Didier Marie et Yves Daudigny, de déposer des amendements qui font tomber l'interdiction. L’argument du groupe de pression : 2 700 emplois seraient menacés dans 19 usines en France, situées notamment dans les circonscriptions des sénateurs socialistes.

Sauf que ces chiffres ont été largement surévalués, montre une enquête journalistique, reprise en février 2023 par Mediapart. Un an après l'entrée en vigueur, soit les usines n'étaient pas concernées par les produits désormais interdits à l’exportation, soit elles se sont adaptées sans conséquence sur leur masse salariale, démontre le média normand Le Poulpe.

Quatre ONG et un sénateur écologiste, Joël Labbé, dénoncent alors du « chantage à l'emploi » et signalent les faits au comité de déontologie du Sénat. Au micro de RFI, l'élu breton, qui a déposé le signalement, se dit scandalisé « qu'on exporte, vers le Sud, des produits interdits en Europe pour leur dangerosité ».

Au Sénat, le comité de déontologie mène son enquête. À ce propos, une source interne souligne que « Phyteis n'a jamais révélé quelle part de sa production avait été réellement affectée ». La firme a surtout agité le chiffon rouge des délocalisations.

Contacté par RFI, le lobby prend acte de ce rappel à l'ordre du Sénat, mais maintient que son recensement était « le plus objectif possible ». L'Assemblée nationale et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique doivent aussi se prononcer sur ce dossier dans les semaines à venir.

