France: les lycées professionnels, une «cause nationale» pour Emmanuel Macron

En déplacement à Saintes en Charente-Maritime, dans le sud-ouest du pays, Emmanuel Macron a présenté ce jeudi 4 mai sa réforme de l'enseignement professionnel, financée à hauteur d'un milliard d'euros supplémentaires par an. Pour le chef de l'État, ce n'est pas « simplement une réforme » mais « une cause nationale ».

C'est au lycée technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes que le président français a voulu présenter ses mesures pour valoriser les lycées professionnels. L'idée est de redorer l'image d'une filière qui reste la mal aimée du système scolaire : « On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel (...). On doit aller vers 100% d'insertion professionnelle », a déclaré le chef de l'État qui a rappelé un chiffre « cruel » : au niveau national, seulement 40% des jeunes diplômés des lycées professionnels trouvent un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme.

L'idée de cette réforme est, selon les mots d'Emmanuel Macron, d'en faire une filière d'excellence, de rapprocher l’école et l’entreprise, de revoir la carte des formations et de miser sur la concertation avec les entreprises locales. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était d'ailleurs présent sur place avec le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye et la ministre de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean.

La réforme du lycée professionnel doit permettre de faire de cette filière une voie d'excellence. Nous nous y sommes engagés, nous le faisons. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) May 4, 2023

Il s'agit aussi de lutter contre le décrochage scolaire, deux lycéens sur trois en situation de décrochage sont issus du lycée professionnel.

Un lycéen sur trois choisit la voie professionnelle, soit 621 000 élèves. C'est beaucoup. Ce sont des jeunes de milieu populaire. Leurs familles rencontrent le plus souvent des difficultés sociales. Ces jeunes sont pour la plupart en rupture avec l'école. Ils sont fragiles et comme il n'y a pas toujours l'aide suffisante à la maison, un élève qui décroche est le plus souvent orienté vers l'enseignement professionnel qui est encore aujourd'hui considéré comme une voie de garage. Emmanuel Macron a également assuré que « l'engagement des enseignants de lycée pro » serait reconnu par des hausses de salaires « avec un effort encore significatif et redoublé » dans la mesure où ces derniers acceptent de nouvelles tâches.

Rapprocher filières professionnelles et entreprises

L'ambition est de créer de nouvelles filières, dans des secteurs porteurs, comme le numérique, ou l'écologie, mais il est aussi question de supprimer celles qui offrent le moins de débouchés. Il faut mieux prendre en compte les besoins des entreprises et s'adapter aux bassins d'emploi. Par exemple, en Ardèche, si on a besoin de salariés pour la centrale nucléaire, alors il faudra former aux métiers du nucléaire. Là-dessus, les syndicats y voient une sorte d'assignation à résidence, en fonction de leur lieu d’habitation. Les élèves n’auront donc pas vraiment le choix de leur formation.

Le chef de l'État a annoncé la mise en place d'« un bureau des entreprises dans chaque lycée professionnel »pour garantir un meilleur accompagnement des élèves et la venue dans ces établissements de « professeurs associés » issus du monde de l'entreprise.

Une mesure qui crée la polémique, c'est l'augmentation de la durée des stages en entreprise. Il était question de doubler les périodes de stage. Mais devant le tollé que cela a suscité, le gouvernement a renoncé à cette mesure. En revanche, il est toujours question d'augmenter leur durée. Elle est actuellement de 22 semaines sur trois ans. Cette idée est très contestée par les syndicats d'enseignants qui insistent sur le fait qu'un jeune en lycée professionnel est un élève et non pas un salarié.

Si on prend l'exemple de la filière cuisine et restauration, l'élève au sein du lycée apprend son métier dans un restaurant pédagogique. Il est accompagné, il a le droit de se tromper. Si on augmente la durée des stages, on va rogner sur l'enseignement professionnel et général, sur du temps d'école. Une enseignante confiait à RFI qu'il lui était déjà arrivé d'avoir des retours de chefs d'entreprises suite à un stage de lycéen, regrettant que l'élève soit « un très bon technicien, mais incapable de lire un bon de commande ».

Les syndicats craignent aussi que ces jeunes soient une main d'œuvre bon marché pour l'entreprise. Et selon eux, il faut tout faire pour que ces lycéens accèdent à des études supérieures, comme des Brevets de technicien supérieur (BTS) par exemple.

Des rémunérations de stage à partir de la rentrée 2023

La réforme prévoit également des stages rémunérés. Cette gratification sera prise en charge par l’État. Le lycéen percevra jusqu'à 100 euros par semaine.

On doit aussi valoriser davantage l'investissement des élèves eux-mêmes. [...] Cet engagement : 50 euros par semaine en première année de CAP et de seconde, 75 euros par semaine en 2e année de CAP et en première, et 100 euros par semaine en terminale. Et cette indemnité de stage, c'est à la fois une mesure de justice et de mérite. C'est un engagement fort de l'État qui prendra à sa charge l'indemnisation de stage. Emmanuel Macron sur la gratification des stages Valérie Gas

Le Snuep-FSU propose depuis longtemps une allocation d'étude qui porterait sur l'ensemble de la scolarité. Mais ce n'est pas ce qui a été choisi : « Là, le choix a été d’uniquement rémunérer les stages, donc c’est une vision très réactionnaire de la formation professionnelle. C’est donner le signal que c’est l’entreprise qui est valorisée, où, là, les élèves pourraient apprendre. Et c’est jeter le discrédit, en réalité, sur ce que font les professeurs de lycée professionnel au quotidien, dans les établissements. », explique Sigrid Girardin, co-secrétaire générale du syndicat enseignant.

La réforme du lycée professionnel était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Le président français s'attache donc à respecter les objectifs qu'il s'était fixé en poursuivant ses visites de terrain au rythme d'une à deux sorties par semaine depuis la promulgation de la réforme des retraites.

À Saintes, les opposants à la réforme du régime des retraites étaient présents, malgré l'interdiction préfectorale. La coupure d'électricité n'a pas remis en cause le déroulé de la visite, ni même le déjeuner organisé, non pas avec les manifestants, mais avec les lycéens.

