Référendum en France: après le désaveu sur les retraites, quel avenir pour le RIP?

L'opposition française avait espéré, dans une certaine mesure, pouvoir peut-être refaire le « match » sur la réforme des retraites, en contraignant l'exécutif à un référendum d'initiative partagée (RIP) sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mais cela n'a permis que de constater que ce dispositif n'était pas fonctionnel. Faut-il en changer ?

Adopté lors de la révision constitutionnelle de 2008 pour permettre la tenue de référendums autrement que sous l'impulsion d'un président et d'un gouvernement, en 2023, le RIP n'a toujours pas débouché sur la moindre consultation des Français.

Il faut dire qu'il avait déjà fallu attendre le 1er janvier 2015 pour voir le dispositif, prévu par l'actuel article 11 de la Loi fondamentale, véritablement entrer en vigueur, faute de loi organique permettant sa mise en application jusqu'à 2013.

Mercredi 3 mai 2023, le Conseil constitutionnel avait la possibilité de donner un nouvel élan à cet outil, mais il n'en fit rien. Au contraire, par leurs deux dernières décisions concernant les retraites, les Sages ont mis un possible holà sur son utilisation.

Dans l'espoir de contrer les projets du gouvernement sur les retraites, deux propositions de référendum d'initiative partagée avaient été déposées par des parlementaires de gauche. Le Conseil a rejeté la première le 14 avril et la seconde le 3 mai.

Dans les deux cas, le Conseil a estimé que les demandes déposées n'entraient pas dans le cadre de l'article 11, au risque de rendre les critères susceptibles de permettre la tenue d'un référendum de ce type encore plus inatteignables sur le papier.

« Si on résonne de manière générale, on peut d'abord constater qu'il n'y a qu'une proposition qui a réussi à passer la barrière du Conseil constitutionnel, c'est celle sur la privatisation d'Aéroports de Paris », rappelle le juriste Bertrand Mathieu, joint par RFI. C'était en 2019, et précisons-le, cette dernière n'avait pas passé l'étape suivante. « Mais ce qu'il faut constater, ajoute le constitutionnaliste, c'est que cette procédure, et je le dis, je crois de manière objective, est très mal conçue. Elle a été, on pourrait le considérer, conçue pour ne pas véritablement servir, et l'utilisation qui en est faite montre ses défauts. »

Il faut dire que les oppositions au Parlement, dans leur combat contre la réforme des retraites portée par le gouvernement, avaient certes espéré pouvoir activer ce levier, mais avec des espoirs de réussite très relatifs. L'article 11 stipule que :

« (...) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum (...) »

L'objectif recherché par les opposants, au fond, ne semblait guère éloigné d'une tentative d'« abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ». Aussi les dépositaires des deux demandes avaient-ils travaillé subtilement.

D'abord, leurs demandes ont été déposées avant la promulgation de la réforme par le président. Puis, dans la première, les auteurs n'ont pas parlé d'abrogation, mais d'une sorte de sanctuarisation de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Mais les Sages ont considéré qu'interdire de légiférer pour repousser l'âge de départ à la retraite au-delà de 62 ans n'était pas une « réforme relative à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent », comme stipulé dans l'article 11, parce que cela ne modifiait pas l'âge légal de départ à la retraite en vigueur au moment pour le Conseil d'étudier la demande, faute de... promulgation du report à 64 ans justement. Pas de modification de l'état du droit, donc. Et le Conseil de rejeter l'idée qu'un législateur puisse lier les mains des suivants par la loi ordinaire.

« Toute la question depuis le début de ce débat sur le référendum relatif à l'âge de retraite porte sur la signification du mot réforme, confirme M. Mathieu. On pourrait considérer, dans une conception très large, que la réforme, c'est une politique d'ensemble concernant une question. Mais si on prend le terme dans un sens plus strict, une réforme, c'est ce qui modifie l'état du droit existant. Or, à partir du moment où la proposition de loi référendaire ne peut intervenir qu'avant que la loi soit promulguée, au moment où elle est déposée, elle ne modifie pas l'état du droit existant étant donné que jusqu'à la promulgation de la loi réformant l'âge de la retraite, l'âge de la retraite est fixé à 62 ans. » La logique est implacable.

La deuxième demande tenait en partie compte du risque qui s'est abattu sur la première. Les parlementaires à son origine ont en effet, cette fois, imaginé un second article dans leur proposition, pour financer leur retour à 62 ans via une contribution supplémentaire du capital, et donner ainsi, un peu plus, l'apparence d'une réforme, au sens où pouvait l'entendre le Conseil.

Las !, l'idée de ce second article n'a pas convaincu ce dernier, qui a estimé que cette disposition ne créait toujours pas les conditions d’une réforme économique et sociale au sens de l'article 11. Selon les Sages, il s'agit d'une mesure financière.

« C'était un peu attendu parce qu'il y avait une jurisprudence en amont, fait remarquer Arnaud Le Pillouer, également juriste, contacté par nos soins. Mais il aurait très bien pu avoir une autre lecture. Sa liberté d'interprétation lui permettait sans doute de faire autrement, et cette autre manière de lire les choses aurait été de dire que combinés, les deux articles faisaient une réforme économique ou sociale, parce que dire qu'on va maintenir l'âge à 62 ans, grâce à une mesure fiscale, ce n'est pas tout à fait la même chose que de ne produire qu'une réforme fiscale ou de ne faire que maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. »

« La position du Conseil est quand même plutôt de protéger les prérogatives gouvernementales. De manière générale, je trouve que c'est plutôt l'orientation générale de sa jurisprudence », justifie notamment le constitutionnaliste.

« Refermer la porte »

Les Sages ont joué leur rôle pleinement. Même si les parlementaires avaient atteint, par leur nombre, le seuil d'un cinquième suffisant pour enclencher la procédure, ils ont dit halte ! Il n'y aura donc même pas d'appel à un dixième du corps électoral.

Et quand bien même, rappelle M. Mathieu : si les Sages avaient validé la proposition, il aurait fallu se mettre en quête de ce dixième des électeurs pour soutenir l'idée d'un référendum, soit un peu plus de 4,8 millions de personnes tout de même.

Et quand bien même ce second seuil avait-il été atteint, ce qui était envisageable compte tenu du rejet suscité par la réforme des retraites, M. Mathieu comme M. Le Pillouer précisent que les chambres du Parlement pouvaient encore tout stopper !

C'est en effet ce que stipule une phrase de l'article 11 mise en exergue ici : « Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique », alors seulement, le président la soumet au référendum.

« En réalité, il s'agit surtout d'obliger le Parlement à se saisir d'une question, parce qu'au bout du processus de récolte des signatures, c'est en fait lui qui est saisi, décrypte M. Le Pillouer. Et s'il se saisit effectivement de la question, même si c'est pour rejeter la proposition, il n'y a pas de référendum. » Autrement dit, une majorité peut encore, selon l'article 11, s'assoir sur un souhait de référendum exprimé d'abord par un cinquième des parlementaires, puis par près de 5 millions d'électeurs.

Il lui suffit, pour cela, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de se saisir de la question dans les six mois après le recueil des signatures, temps imparti par la loi organique. Alors, si elle le fait, même pour enterrer l'idée, aucun référendum n'a lieu.

À quoi sert le RIP ? Il « n'est pas conçu à l'origine comme une procédure d'appel d'une décision votée par le Parlement, rappelle Bertrand Mathieu. Et là, c'est le premier défaut. Probablement faudrait-il considérer que le RIP ne peut pas intervenir sur un objet pour lequel la loi a été votée et non pas promulguée depuis moins d'un an », de quoi dissuader son dévoiement.

Deuxième obstacle, poursuit le juriste : le nombre de signatures. Pourquoi ne pas l'abaisser ?, avance-t-il comme piste. Mais selon lui, c'est « la troisième malfaçon », l'ultime moyen de tout bloquer au Parlement, qui est « peut-être la plus grave ».

« Là, on aurait probablement un problème démocratique important, considère M. Mathieu. Imaginez qu'il y ait 6 ou 7 millions de signatures, que le Parlement se borne à examiner le projet, sans même le voter, et pardonnez-moi l'expression, dise "passez, il n'y a plus rien à voir, il n'y a pas de référendum." » On imagine en effet qu'une crise politique pourrait en résulter.

En 2019, en validant une proposition de référendum d'initiative partagée « visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris », le Conseil ne s'est-il lui-même pas mis dans une position inconfortable ?

C'est en effet ce faisant que l'opposition a compris qu'il était possible de déposer une proposition de RIP après le passage d'un texte au Parlement, mais avant sa promulgation par le président de la République, pour en appeler aux urnes.

C'est l'avis d'Arnaud Le Pillouer : « Cela peut être embêtant pour le gouvernement que sur tous les textes qu'il estime un peu importants, il y ait des propositions de ce type. Et donc, je crois que, comme il avait ouvert cette porte, le Conseil constitutionnel, depuis lors, est assez sévère sur les conditions de recevabilité. Il faut refermer la porte, en quelque sorte. »

Faut-il basculer vers un système ouvrant la voie non plus seulement à un référendum d'initiative partagée, mais à un véritable référendum d'initiative populaire ou citoyenne (RIC) ? Ou faut-il revoir les curseurs tout en gardant le dispositif actuel ?

Un cinquième des parlementaires, 185 sur 925 (577 députés et 348 sénateurs), est-ce trop ? 4,8 millions d'électeurs pour appuyer leur démarche, n'est-ce pas extravagant ? Et surtout, cela ne devrait-il pas largement suffire à la tenue du scrutin ?

De fait, le « RIC », sur la base seulement d'une pétition citoyenne devant atteindre un certain nombre de signatures, fait partie des demandes revenant souvent dans le débat public français, et la réforme de 2008 semblait en ouvrir le chemin.

Mais le fait est aussi qu'avec le dispositif retenu à l'époque, l'orientation a vite évolué vers une initiative plus parlementaire, et ce dès la conception même de la réforme de 2008. Une piste d'ailleurs envisagée à partir de 1993 par un comité de réflexion.

A-t-on été dupés en 2008, pour faire passer une réforme constitutionnelle souhaitée par un Nicolas Sarkozy en quête des trois cinquièmes du Parlement, avec un dispositif ayant l'apparence d'un début de RIC et qui n'était qu'une « carotte » permettant de mieux faire accepter le reste des changements souhaités par le président, et notamment la possibilité, pour lui le chef de l'Etat, de venir s'exprimer physiquement devant les parlementaires réunis en Congrès ?

En juin 2020, le Conseil constitutionnel avait lui-même dressé un bilan critique du RIP, jugeant la procédure « dissuasive et peu lisible ». Dans toute l'affaire des retraites, « je crois que le Conseil constitutionnel, on lui a beaucoup trop demandé », juge aujourd'hui Bertrand Mathieu, qui reste par ailleurs convaincu qu'avec des retouches, le RIP demeure une bonne idée :

« Afin d'éviter des propositions qui peuvent aller un peu dans tous les sens, et avec une espèce d'agitation permanente, je crois que la procédure elle-même du RIP était une bonne chose, c'est-à-dire un nombre suffisant de parlementaires, qu'on pourrait effectivement imaginer diminuer – on pourrait passer de 10 à 5% des parlementaires, ce serait une solution –, mais je crois que le processus en lui-même constitue une bonne formule. »

M. Le Pillouer est en partie d'accord : « On a vraiment pris des précautions inimaginables par rapport à d'autres systèmes qui nous entourent, je pense à l'Italie en particulier. Le fait de ne pas pouvoir s'attaquer à une loi qui a été promulguée il y a moins d'un an, c'est strictement l'inverse en Italie, il y a un référendum abrogatif qui permet justement ça. Et ce sont seulement 500 000 citoyens qui peuvent demander un référendum », rappelle-t-il.

Et de nuancer : « Alors, cela pose des tas de problèmes, ce genre de dispositifs, ça soulève des tas de difficultés. Vous avez évoqué la difficulté pour un gouvernement de mener à bien une politique durable sans être constamment remis en cause ; on peut penser aussi que des lobbies organisés pourraient proposer sans arrêt des réformes. »

En général, « je ne suis pas absolument convaincu de la pertinence du référendum », précise Arnaud Le Pillouer, pour qui ce dispositif peut s'avérer utile à la démocratie dans certains cas, comme en 1992 avec Maastricht, mais revenir également à une tendance bien fameuse en France, à savoir le fait plébiscitaire, dont ont abusé jadis Louis Napoléon Bonaparte puis Charles De Gaulle.

« C'est un dispositif qui, de toute façon, est aux mains du pouvoir, considère le professeur Le Pillouer. Moi, ce que je dis, c'est que quand on parle de référendum, on croit qu'on donne la parole au peuple, mais on donne surtout la parole à celui qui pose la question, parce qu'il réduit le problème à deux options. » Ce dernier peut non seulement poser la question qu'il souhaite, quand il le souhaite, puis espérer tirer un surcroît de légitimité en cas de victoire, donc personnifier le débat.

Plus que la question des modalités d'organisation d'un référendum, notre interlocuteur préfère soulever ce qu'il considère être le cœur véritable de notre problème hexagonal, auquel « on cherche des remèdes qui n'en sont pas » : « On a un système aujourd'hui politique, constitutionnel, qui dysfonctionne » à ses yeux.

En cause, selon lui : « La place occupée par l'élection présidentielle ». « Le fait que le président de la République pense que, parce qu'il est élu, il a la légitimité pour mettre en œuvre des politiques publiques, me semble problématique quand il ne dispose pas d'une majorité suffisante à l'Assemblée pour la faire voter. Dans un pays parlementaire normal, comme il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée pour dégager un gouvernement, plusieurs partis auraient dû s'allier pour gouverner ensemble. »

C'est ce qu'il se serait en effet passé au Portugal, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique ou encore en Allemagne, bref dans les grands pays qui entourent la France, après des législatives dignes de celles de 2022, où la majorité d'Emmanuel Macron s'est avérée, somme toute, relative et non absolue. Ce qui conduit depuis lors la Première ministre Élisabeth Borne à gouverner en se passant de vote de confiance du Parlement, et à avancer à coups de 49.3.

