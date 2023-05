«Une ambiance extraordinaire»: Sophie Adenot raconte ses premiers pas au Centre européen des astronautes

Entretien

Il y a six mois, cinq astronautes étaient sélectionnés pour former la nouvelle promotion de l’Agence spatiale européenne. Depuis un mois, ils s’entraînent au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Cette préparation, intensive, va durer un an et leur permettra de se voir attribuer une première mission vers la Station spatiale internationale d'ici à quelques années. Parmi ces astronautes figure la Française Sophie Adenot, lieutenante-colonelle de l’armée de l’air, désormais candidate astronaute. Nous l’avons rencontrée à Cologne où elle raconte ses premiers pas dans sa nouvelle combinaison.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Cologne,

RFI : Bonjour Sophie Adenot. Vous faites vos premiers pas au Centre européen des astronautes, ici à Cologne, comment vous sentez-vous ?

Sophie Adenot : Je me sens hyper heureuse. C’est depuis que je suis petite fille que je rêve d’être là. J’ai l’impression que c’est le même émerveillement qu’un enfant le jour de Noël, je suis très heureuse. L’entraînement est très intense donc je reste bien concentrée sur le fait de donner le meilleur de moi-même et puis d’apprécier chaque jour avec un bon niveau d’énergie.

Vous avez eu le temps de faire connaissance avec les quatre autres candidats astronautes de la promotion. Comment ça se passe ?

Il y a une ambiance extraordinaire. On est tous tournés vers le même objectif : acquérir toutes les compétences en équipe. Cet entraînement, il est d’un très haut niveau, il est intense. Et on est vraiment ensemble dans cette préparation. Il n’y a qu’en étant très soudés qu’on va pouvoir, en équipe, monter notre niveau d’excellence et c’est ce niveau d’excellence qui va nous permettre ensuite d’être assignés à des missions spatiales et d’être efficaces dans nos missions. Donc cette partie de stimulation et d’entraide les uns vis-à-vis des autres est très importante. Un peu comme une équipe de haut niveau.

Les cinq candidats astronautes de la nouvelle promotion de l’Agence Spatiale Européenne ont livré leurs premières impressions après un mois d’entraînement au Centre européen des astronautes de Cologne. De gauche à droite : le Belge Raphaël Liégeois, le Suisse Marco Sieber, la Française Sophie Adenot, l’Espagnol Pablo Álvarez Fernández, l’Anglaise Rosemary Coogan et au centre Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence Spatiale Européenne, le 3 mai 2022. © Baptiste Coulon/RFI

Cet entraînement, justement, il est intense, il est varié. À quoi ressemble-t-il exactement ?

Effectivement, c’est un entraînement qui est très varié et qui pendant un an va nous permettre d’avoir les compétences et les connaissances de bases pour ensuite être assigné à une mission spatiale. Ça passe par des connaissances théoriques : on vient de terminer par exemple le module de biologie, mais aussi quelques travaux pratiques pour apprendre à travailler en environnement stérile, à manier les pipettes, à faire des expériences. Le plus grand travail des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, c’est de faire de la recherche, de travailler au profit de la science et des nouvelles technologies. Il y a aussi des modules opérationnels. Comme l’apprentissage en piscine pour s’initier aux sorties extravéhiculaires. Il y a aussi des modules de survie, de survie maritime, de survie par temps froid, pour pouvoir s’en sortir si la capsule atterrit dans un endroit pas initialement prévu.

Vous avez conscience que l’entraînement est encore long et que vous ne volerez pas tout de suite. La patience, c’est aussi ce qui fait un bon astronaute ?

Effectivement, c’est un conseil qu’on m’a souvent donné d’être patiente. Moi, je suis vraiment dans l’état d’esprit d’apprécier le chemin, quelle que soit la destination. Pour moi, l’entraînement fait partie déjà de l’aventure. Donc, quel que soit le moment où je serai assignée à une mission, je suis déjà contente au jour le jour d’apprendre de nouvelles compétences, de contribuer à ces missions d’exploration spatiale. La première mission pour les cinq astronautes de ma promotion, ce sera une mission vers la Station spatiale internationale. Et chacun d’entre nous aura une opportunité avant 2030 pour faire un vol de six mois à bord de la Station spatiale internationale. Et après, ma foi, je pense qu’il n’y a aucun manuel ou aucun livre qui peut écrire d’avance ce qui se passera dans l’exploration spatiale. On est dans une période en pleine mutation et je pense que l’on aura de belles surprises dans les années à venir.

À lire aussi : Sophie Adenot, nouvelle astronaute de l’Agence spatiale européenne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne