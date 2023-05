France: un Conseil présidentiel du développement s'est tenu à Paris

Emmanuel Macron au sommet Afrique-France en 2021. Le continent sera particulièrement concernée par ce «nouveau pacte mondial plus juste et plus solidaire». AFP - LUDOVIC MARIN

Le président français Emmanuel Macron a tenu, hier, vendredi 5 mai, un Conseil présidentiel du développement. Le premier depuis 2020. Cet organe sert à donner un cadre à la politique française de solidarité internationale. La réunion avec des ministres et opérateurs du secteur visait à préparer la Conférence internationale de Paris des 22 et 23 juin pour un nouveau pacte financier mondial, pour doper les financements des pays du Sud. Face aux crises multiples, du réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine ou encore du Covid-19, Emmanuel Macron souhaite « un nouveau pacte mondial plus juste et plus solidaire ».