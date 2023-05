Pornographie: la France veut renforcer les pouvoirs de l'Arcom pour protéger les mineurs

Le ministre délégué au Numérique a dévoilé, ce dimanche 7 mai, l'une des mesures phares de la loi visant à « sécuriser et réguler l'espace numérique » qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres.

Emmanuel Macron en avait fait la promesse il y a trois ans : aucun mineur ne pourra plus accéder à des sites pornographiques. Depuis, les dispositifs de contrôles pour accéder à ces sites n'ont pas vraiment découragé les jeunes Français.

Mercredi, seront donc présentées en Conseil des ministres une série de mesures pour « sécuriser » notamment internet. Principale disposition pour empêcher l'accès des plus jeunes à la pornographie en ligne : le gouvernement va confier à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le pouvoir d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage par les opérateurs et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu.

Jusqu'à présent, l'Arcom doit se contenter d'envoyer des mises en demeure aux sites pornographiques peu regardant sur l'âge de leurs visiteurs. Sans retour de leur part, le gendarme de l'audiovisuel peut alors saisir le tribunal de Paris pour demander le blocage des sites. Une procédure très longue et qui n'a encore jamais abouti, les géants du secteur contestant la fermeture au motif que la loi n'est pas suffisamment précise sur les modalités de vérification de l'âge.

Une attestation numérique pour contrôler l'âge

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que l'Arcom publie des lignes directrices claires sur la façon dont l'âge des utilisateurs doit être contrôlé.

Enfin, sur la méthode de contrôle elle-même, terminé le simple clic sur le bouton « je suis majeur ». Il faudra désormais passer par une attestation numérique anonyme, fournie par l'opérateur téléphonique par exemple et qui attestera de l'âge exact de l'utilisateur.

