France: malgré les controverses, Shein fait le plein de clients dans sa boutique éphémère

À Paris, la marque de prêt-à-porter en ligne Shein a ouvert un magasin éphémère à Paris. Malgré les controverses sociales et écologiques, de nombreux clients ont répondu présents pour les prix cassés, malgré le cas de conscience.

C’est une première dans la capitale. Après Toulouse, Montpellier et Lyon en mars, pendant quatre jours, la marque de « fast fashion » chinoise Shein a ouvert un magasin dans le quartier du Marais, à Paris. Et les clients étaient nombreux à s’être levés de bonne heure pour un dimanche matin afin de venir voir ce que propose l’enseigne. « On pensait qu'il y aurait moins de monde pour un dimanche sous la pluie, c'est raté ! J'espère que ça vaut le coup », raconte une jeune femme dans la file.

Et quand on leur demande ce qui les attire chez Shein, tout le monde répond en chœur : « Les prix ! ». « Un jean qui coûte 40 euros chez Zara, on va le payer 15 ou 20 euros ici. Il y a un large choix, même si on sait que les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes, mais que ce soit chez eux ou chez quelqu'un d'autre, c’est la même chose ? », rétorque une Parisienne dans la file. « Je voulais voir pourquoi autant de jeunes commandent sur Shein. La fast fashion, ce n’est pas forcément ma manière de voir la consommation. Mais je voulais me faire mon propre opinion », abonde une autre. La firme n’est « clairement pas écolo. Ce n’est pas bien, mais c’est à peu près pareil partout et on passe un peu au-dessus. Que ce soit chez Zara, des marques plus connues. Et c’est vrai que quitte à acheter où ce n’est pas bien, autant acheter où c'est moins cher », raconte une femme.

En plus d’attirer les foules, Shein est le premier site de vente de vêtements en ligne au monde. En 2022, la plateforme en ligne était le premier lieu d’achat d’habillement des 15-24 ans en France. En 2021, ses ventes ont bondi de 60%, propulsant son chiffre d'affaires à 16 milliards de dollars, selon Bloomberg, talonnant ainsi le suédois H&M.

« Les vêtements à moins de 10 euros, ça soulève une question »

Dans la queue, les cas de conscience se multiplient car ces prix attirants sont peu compatibles avec des conditions de travail décentes, selon plusieurs ONG. Le groupe est régulièrement accusé, comme d’autres grands noms du textile, de tirer profit de l’exploitation des membres de la minorité musulmane ouïghoure dans des champs de coton et ateliers de la région du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. Des accusations que la firme dément. Un groupe de parlementaires américains a d'ailleurs demandé, le 2 mai, au gendarme de Wall Street d'exiger une enquête indépendante sur les accusations de travail forcé des Ouïghours à l'encontre de Shein si la firme venait à être coté à New York.

« Les vêtements à moins de 10 euros, ça soulève une question. Il y a des ONG qui ont effectivement montré que les horaires étaient complètement irrespectueux des droits humains, qu’il y avait très peu de congés, que c’étaient souvent des femmes qui travaillaient dans des conditions lamentables et souvent loin de leur famille. Donc, elles ne peuvent pas avoir de contacts éventuellement avec leur famille, leurs enfants. Ces conditions-là sont inacceptables », explique Gildas Minvielle, professeur à l'Institut français de la mode et directeur de l'Observatoire économique de l'institut français de la mode.

« Un impact très mauvais sur l’ensemble des consommateurs »

Elle est aussi pointée du doigt pour être devenu un symbole de l'« ultra fast fashion », soit « le renouvellement rapide des collections à très petits prix ». La marque est décriée par certaines associations pour son empreinte environnementale. Déjà que le textile représente le 5e secteur le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, les industries de la « fast fashion » entrainent surconsommation et surproduction. Elles fournissent en plus des vêtements produits rapidement et de moins bonne qualité, engendrant un remplacement plus rapide.

Et selon Greenpeace Allemagne, 15% des vêtements vendus par Shein contiennent des polluants toxiques. Sur 42 produits achetés par l’ONG sur les sites de Shein en Autriche, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse, et cinq autres articles dans un magasin Shein éphémère à Munich, un quart de ces produits contenaient des produits chimiques dangereux à des teneurs supérieures aux limites réglementaires fixées par l’Union européenne. Ce sont essentiellement des chaussures qui font l’objet de ces dépassements, note l'étude de l'ONG.

Mais malgré les accusations, la firme capitalise grâce à ses prix bas dans un contexte économique difficile. « Il y a beaucoup de consommateurs qui ont besoin de petits prix dans un moment où le pouvoir d’achat est fragilisé », rappelle le professeur.

Sur le long terme, une politique comme celle de la firme chinoise aura bien d’autres conséquences néfastes pour le consommateur français, qui s’habitue à débourser moins d’argent pour ce genre de vêtements. « Un prix moyen comme celui de Shein, ça a un impact très mauvais sur l’ensemble des consommateurs », alerte M. Minvielle. « Il ne faut pas brouiller le repère que les consommateurs peuvent avoir sur le prix, parce qu’on sait que le made in France où les produits respectueux de l’environnement ou des conditions sociales de productions vont forcément être plus chers. Et dans l’avenir, si on veut aller vers le moins mais mieux, les vêtements vont être plus chers », conclut-il.

Dans un entretien à l'AFP, Peter Pernot-Day, responsable de la stratégie et des affaires publiques, défend le modèle économique de Shein. « Nous sommes des fabricants à la demande », rétorque-t-il. Selon lui, la firme analyse « finement » la demande, ce qui permet de réduire de manière « drastique » les invendus et donc la production de déchets. Concernant des tee-shirts à 4,99 euros, un prix peu compatible avec des conditions de travail décentes pour les ONG, il tient à « l'efficacité » du modèle, selon M. Pernot-Day: « Nos coûts sont bas car le prix d'un vêtement est obéré par le coût du risque d'invendus qu'il faut intégrer » et la gestion des stocks, ce sur quoi rogne Shein, réplique le responsable. « Notre objectif est de rendre la beauté de la mode accessible à tous », appuie-t-il.

