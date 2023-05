France: face à la polémique, le gouvernement demande l'interdiction des manifestations d'ultradroite

Un droit garanti par la Déclaration de 1789

Le droit de manifester n'est pas inscrit dans la Constitution, mais il est garanti par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Le second que « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En conséquence, une manifestation ne peut pas être interdite au motif de telle ou telle orientation politique.

Si une manifestation a été dûment déclarée, pour prendre un arrêté d'interdiction, il faut réunir « deux conditions », selon l'article du décret-loi de 1935. Il faut « un réel danger de troubles graves » et « l'inexistence d'un autre moyen efficace pour maintenir l'ordre public ».