France: l’avocat et ancien ministre Georges Kiejman est mort

Homme de gauche, grand pénaliste, spécialiste du droit d’auteur, Georges Kiejman est mort ce mardi 9 mai 2023 à l’âge de 90 ans.

Publicité Lire la suite

Né le 12 août 1932 à Paris, Georges Kiejman, fils de parents juifs polonais illettrés qui ont fui la misère, il échappe miraculeusement aux rafles et à la déportation. Il se disait lui-même « juif de la diaspora et berrichon » et est décédé ce mardi, a-t-on appris de son cabinet.

Homme de gauche, c’était un proche de Pierre Mendès-France et François Mitterrand, dont il fut ministre. En politique, sa carrière a commencé en mai 1991 comme ministre délégué à la Communication après un passage de six mois comme ministre délégué auprès du garde des Sceaux. Il fut également ministre délégué à la Coopération internationale et au Développement entre 1992 et 1993. « Certains ont dit qu'après avoir été un grand avocat, j'ai accepté de devenir un petit ministre. Ce n'est pas complètement faux », concédait l'intéressé.

Retentissantes affaires judiciaires

Mais c’est pour ses actions au barreau en tant qu’avocat pénaliste et spécialiste de la propriété intellectuelle que ce « dandy culturel » s’est fait connaitre. Son histoire est associée à de retentissantes affaires judiciaires.

Georges Kiejman a ainsi défendu le militant d'extrême gauche Pierre Goldman, acquitté du double meurtre des pharmaciennes du boulevard Richard-Lenoir à l'issue de son second procès en 1976. Il a aussi défendu les autonomes italiens, les Cahiers du cinéma, la Nouvelle Vague, Robert de Niro, le préfet Yves Bonnet, la famille de Malik Oussekine, l'étudiant tué en marge des manifestations contre les lois Devaquet en 1986, les enfants du général Oufkir détenus au Maroc, les époux Aubrac, Charlie Hebdo, Liliane Bétencourt... En 2011, il assure même la défense de Jacques Chirac, alors empêtré dans le procès des emplois fictifs à la Mairie de Paris.

« Ironie mordante »

Et au civil, il était spécialiste des affaires de propriété littéraire, d'édition, de cinéma ou encore de presse. Fort d’une causticité qui le rendait redoutable, il fut l'avocat des éditions Gallimard de longues années comme celui de Gaston Defferre, Simone Signoret, Eugène Ionesco ou Roland Barthes.

« Il avait une éloquence folle et une ironie mordante », a dit de lui l'avocat Richard Malka, l'un de ses anciens assistants. « Il était fulgurant et implacable. Il réduisait son vis-à-vis en confettis. Au delà de son aisance oratoire, il était bosseur et perfectionniste ». Mais pour cet homme, être un grand avocat, ce n'est pas seulement défendre une personne mais défendre de grandes causes, explique Vanessa Schneider. Elle a, avec Georges Kiejman, écrit un livre qui retrace le parcours de l'avocat.

Pour lui, être avocat, c’est aussi défendre la liberté d’expression, la démocratie, lutter contre les inégalités… Être là aux côtés des plus faibles. Vanessa Schneider, journaliste et écrivaine Frédérique Genot

>> À lire aussi : Georges Kiejman, l’homme qui voulait être aimé

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne