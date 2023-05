Fraude fiscale: le gouvernement français veut s'attaquer aux ultrariches et aux multinationales

Le ministre français de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et de la Sécurité numérique Bruno Le Maire et le ministre adjoint des Comptes publics Gabriel Attal arrivent pour assister à une conférence de presse pour présenter le projet de loi de finances 2023 du gouvernement français au ministère des Finances de Bercy à Paris, France, le 26 septembre 2022.

Après la justice ou l’immigration, le gouvernement annonce sa volonté de s’attaquer à la fraude fiscale, et en particulier celle des grandes entreprises et des ultrariches.

Après le difficile passage de la réforme des retraites qui continuent de rythmer la vie politique française, le gouvernement cherche à aller de l’avant. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé un plan pour lutter contre la fraude fiscale. Il veut notamment sévir face à ce qu’il nomme « le poison lent pour notre pacte social ».

L’objectif de ce nouveau plan ? Augmenter de 25% les contrôles sur les plus gros patrimoines d’ici 2027 et effectuer, tous les deux ans, un contrôle fiscal pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. Pour cela, 1 500 agents seront dédiés d’ici 2027 à cette mission. En France, la lutte contre la fraude fiscale a permis de récupérer 12 milliards d’euros en 2019, une année record.

Le gouvernement veut aussi légiférer sur le sujet. Il promet la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale pour les cabinets de conseil indélicats ainsi que des sanctions d’indignité civique. Il n’y aura pas de peine de prison pour ces délits mais Gabriel Attal veut frapper à la fierté : « les gros fraudeurs fiscaux iront repeindre les centres des impôts », promet-il.

« Alléger la pression sur les classes moyennes »

En parallèle, le ministre annonce davantage de soutien et de clémence pour la classe moyenne parfois perdue dans le labyrinthe fiscal. « J'assume de dire que je veux concentrer les efforts sur les très grandes fraudes et notamment la fraude internationale », a-t-il dit, précisant sur France Inter qu’il souhaitait « alléger aussi la pression sur les classes moyennes, les petits patrons (...) pour leur redonner un peu d'oxygène ».

La philosophie de mon plan, c’est de concentrer l’effort sur les ultrariches et les multinationales Gabriel Attal, ministre des Comptes publics France Inter

Avec cette réforme, l’exécutif espère avoir de quoi répondre à l’exaspération des Français face à une réforme des retraites vue comme injuste et visant surtout les plus modestes. L’idée est de faire changer les casseroles de cible et que le chef de l’État ou les ministres puissent reprendre les sorties en France sans comité d’accueil hostile et ainsi transférer les casserolades et la colère aux CAC40 et milliardaires, qui ont pourtant été de fidèles soutiens d’Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir.

