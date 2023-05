Les députés français demandent que Wagner soit classé par l'UE «organisation terroriste»

Les députés français ont largement voté mardi en faveur de la résolution demandant à classer le groupe paramilitaire russe Wagner comme « organisation terroriste ». Une quasi-unanimité face aux actions de la milice en Ukraine, mais aussi en Afrique où les intérêts français sont directement visés.

Publicité Lire la suite

La résolution adoptée à l’unanimité des 331 députés présents. Mission accomplie pour le rapporteur de la résolution, le député Renaissance Benjamin Haddad. Prochaine étape : l’Union européenne. « L'ambition, c'est d'être à l'avant-garde d'une campagne européenne pour inscrire le groupe Wagner sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne, explique-t-il, interrogé par Aurélien Devernoix, du service politique de RFI. Ce qui permettra vraiment de renforcer tous les outils dont l'on dispose. » et notamment davantage de sanctions pour les entreprises liées à Wagner.

Mais il sera difficile de dépasser l’aspect symbolique, estime le député Rassemblement national Franck Alisio. « On ne pense pas que cette disposition est une solution, mais voter contre n'aurait pas eu de sens. » Le RN a donc voté en faveur du texte, tout comme La France insoumise. Le député LFI Manuel Bompard aurait toutefois aimé aller plus loin : « Nous, on n'a pas des indignations à géométrie variable. Donc toutes les sociétés militaires privées, quand elles ont des pratiques, notamment en droits humains, qui sont inacceptables, il faut les condamner. »

Dans son viseur, les groupes paramilitaires américains… Benjamin Haddad élude : « Je pense que c'est différent avec Wagner, on n'est pas dans le cas d'une entreprise privée normale. C'est un instrument hybride qui agit comme un prolongement de la politique étrangère de la Russie contre nos démocraties. »

La France rejoint en tout cas la Lituanie qui avait déjà voté ce type de résolution, avant peut-être la Belgique, où un texte similaire a été déposé par les partis écologistes.

Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'initiative, estimant que « c'est ce que le monde entier doit adopter ». « Toute manifestation du terrorisme doit être éliminée et tout terroriste doit être condamné », a-t-il déclaré dans son allocution du soir.

► À lire aussi : Ukraine: Evgueni Prigojine, chef de Wagner, accuse des militaires russes de fuir les combats à Bakhmout

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne