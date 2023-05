«Des bras et des lits»: la psychiatrie au bord de la rupture en France, alertent les soignants

Reportage

Personnels en sous-effectifs, offre de soin dégradée, soignants en souffrance, sentiment d'insécurité... De nombreux hôpitaux ferment des lits dans les unités psychiatriques par manque de soignants et le nombre de postes vacants ne cesse de croître.

Avec notre correspondant à Nantes, Léo Hélaine

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées mardi 9 mai devant l'hôpital psychiatrique de Nantes pour dénoncer ces conditions de travail qui se détériorent. Le mot d'ordre : « Il faut des bras et des lits. »

Dans l’ouest de la France, comme à Nantes, la population augmente. Mais pas l’offre de soins en psychiatrie. Des lits ferment et les conséquences sont concrètes. David Conset, infirmier, est délégué syndical Sud. « On ne peut absolument pas satisfaire les demandes d’hospitalisation et régulièrement, on renvoie les gens chez eux, dénonce-t-il. Sauf qu’on se retrouve avec des gens qui peuvent être complètement délirants, voire qui peuvent avoir envie de se suicider. Et on va prendre les plus graves des cas en espérant qu’il ne se passe rien pour ceux qu’on va renvoyer. »

Et quand les patients sont pris en charge, les soignants n’ont pas les moyens de s’en occuper comme ils le souhaiteraient. « Par exemple, un patient qui ne va pas bien, sortir avec lui dans le parc permet de faire redescendre la pression. Aujourd’hui, il n’y a plus cette possibilité-là, déplore-t-il. Donc les patients restent tendus dans les unités. Le risque, c’est qu’il se passe encore quelque chose de grave à un moment et on va dire : les patients ici sont dangereux. Non, ils ne sont pas dangereux quand ils sont correctement pris en charge. Et là, aujourd’hui, ce n’est pas le cas. »

« Plan Marshall »

Une situation qui entraîne un manque de vocations. Un cercle vicieux que dénonce Morgan Le Faou, infirmier aux urgences psychiatriques de Redon, entre Nantes et Rennes : « L’hôpital est dans un état pire qu’avant la crise du Covid. Et donc, vu les conditions dégradées, les conditions de travail et les conditions de soin, il n’y a plus personne qui a envie de faire médecine ou infirmier, tout simplement. »

Pour y remédier, beaucoup réclament un « plan Marshall » pour l’hôpital, des salaires plus élevés pour gagner en attractivité.

Une plus large mobilisation, au niveau régional cette fois, est prévue le 23 mai, à Nantes. Tous les soignants des secteurs psychiatriques de l’Ouest sont appelés à se mobiliser.

