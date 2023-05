À La Réunion, Élisabeth Borne n’échappe pas aux concerts de casseroles

Audio 01:12

La Première ministre Élisabeth Borne s'exprimant à Salazie, commune des Hauts de l'île de La Réunion, le 11 mai 2023. AFP - EMMANUEL DUNAND

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Deuxième jour de la visite d’Élisabeth Borne à la Réunion, ce vendredi 12 mai. Une journée consacrée à la thématique de l’agriculture et du logement notamment. Selon le ministère du Logement, 40 000 Réunionnais sont en attente d’un logement social à la Réunion. C’est le plus long déplacement de la Première ministre depuis qu’elle est à Matignon et sa première visite outre-Mer. Et même loin de Paris, la cheffe du gouvernement est rattrapée par la réforme des retraites.