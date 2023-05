France: Emmanuel Macron lance la bataille de la réindustrialisation

Emmanuel Macron lance la bataille de la réindustrialisation avec une séquence en trois temps, à l'Élysée ce jeudi 11 mai pour présenter sa stratégie, sur le terrain dans l'usine Aluminium de Dunkerque vendredi, et au sommet Choose France à Versailles lundi prochain. Une stratégie de contre-offensive post-retraites, que le chef de l'État explique dans une longue interview à l'hebdomadaire Challenges.

Pour Emmanuel Macron, la page de la réforme des retraites est bel et bien tournée. Et même si elle a provoqué de la contestation, le chef de l'État montre qu'il veut aller de l'avant en déclarant : « Je crois qu'il faut continuer d'investir et de réformer, vite et fort ». Son objectif, c'est désormais de mener la bataille de la réindustrialisation, Emmanuel Macron l'affirme : « Réindustrialiser, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social ».

À l'aube de sa septième année de pouvoir, Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'entend pas être paralysé durant les quatre ans qui lui restent à l'Élysée, même après la crise des retraites dans laquelle ses adversaires ont vu les signes d'un quinquennat empêché.

Donner du sens et du souffle à son action

En vantant son bilan, en se donnant l'ambition de bâtir « une France et une Europe indépendantes et justes », en clamant sa volonté de « lutter contre le déterminisme social », en affichant un volontarisme à toute épreuve, il essaie de donner du sens et du souffle à son action, et de rassurer sa majorité à laquelle il rend hommage en la qualifiant de « cohérente, soudée, courageuse ».

Mais il appelle aussi l'opposition des partis de gouvernement PS, EELV, LR, à « s'inscrire dans une démarche constructive ». Car Emmanuel Macron sait que la détermination ne fait pas tout et qu'il va avoir besoin d'eux.

