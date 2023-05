France: la contrôleuse des lieux de privation de liberté dénonce l'inertie des pouvoirs publics

Dans les prisons françaises, la surpopulation s'aggrave. Avec 73080 détenus au 1er avril et un taux moyen d’occupation de plus de 142%, la France a atteint un nouveau record. © AFP - Thibaud Moritz

La contrôleuse des lieux de privation de liberté publie son rapport annuel ce jeudi 11 mai 2023, fruit de 118 visites et de l'analyse des plus de 2 800 courriers qui lui ont été adressés l'an dernier. Dominique Simonnot tire à nouveau la sonnette d'alarme sur la situation dans les prisons, les hôpitaux, les centres éducatifs fermés et autres centres de rétention administrative. Elle dénonce l'inertie des pouvoirs publics.