France: à La Réunion, Élisabeth Borne continue de faire face à la contestation sur les retraites

La Première ministre Élisabeth Borne poursuit sa visite à La Réunion, un déplacement axé sur la vie quotidienne des Réunionnais. Elle a annoncé ce vendredi matin des aides pour résorber la crise du logement sur l’île, notamment une augmentation de l’aide à la rénovation dans les bâtiments anciens. Sa visite est ponctuée par des manifestations contre la réforme des retraites. Une poignée d’opposants à chaque fois que tente d’éviter la Première ministre.

Avec notre envoyé spécial à la Réunion, Pierrick Bonno

La journée a assez mal débuté pour Élisabeth Borne, avec un accueil plutôt hostile d’une quinzaine d’opposants à la réforme des retraites dans le centre-ville de Saint-Pierre.« La retraite à 60 ans, on s’est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. »

► À lire aussi : À La Réunion, Élisabeth Borne n’échappe pas aux concerts de casseroles

La déambulation, qui était envisagée sur le marché de la ville, n’a pas lieu. Mais la Première ministre n’est pas surprise. « C’est normal qu’il y ait cette contestation. Et vous savez, en venant ici à La Réunion, on sait qu’il y a beaucoup d’opposants politiques au gouvernement, dit-elle. Moi, je ne fais pas le choix de la facilité. Je peux vous assurer que dans les séquences à venir, je vais continuer d’aller à la rencontre des Réunionnaises et des Réunionnais. »

La promesse a aussitôt été tenue, sur la route d’une exploitation de vanille dans l’est de l’île. Arrêt surprise sur le marché couvert de Saint-Joseph. « Bonjour madame, on arrive un peu nombreux ! Vous voyez, moi, je découvre La Réunion, je n’étais jamais venue, c’est magnifique », lance la Première ministre.

Une dizaine de minutes d’échanges sans casseroles. Élisabeth Borne repart avec un flacon de vinaigre aux fruits de la passion. « Vous voyez, quand c’est spontané comme ça, il n’y a pas de manifestants qui suivent la visite, donc on peut parler avec des gens », commente-t-elle.

Mais cette étape spontanée n’est pas du goût de tout le monde. Dans un communiqué, le maire de la ville dénonce une visite en catimini. « Cette incursion sur le marché n’est destinée qu’à faire de belles images pour les médias », écrit le maire de gauche. Des belles images décidément difficiles à obtenir.

