France: des syndicats de police reçus à l'Élysée pour réclamer une loi anti-casseurs

Onze jours après les violences contre les forces de l'ordre qui ont émaillé les défilés du 1er-Mai, les syndicats de policiers étaient reçus, à leur demande, ce vendredi 12 mai à l'Élysée. Ils veulent notamment une loi anti-casseurs et plus de sévérité de la part de la justice.

Publicité Lire la suite

Plus d'une heure d'entretien avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et le responsable de la sécurité intérieure, et des discussions sur la bonne voie, selon Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance police. « On a évoqué évidemment la loi anti-casseurs, dit-il. Ils sont fervents partisans de cette loi et ils disent qu’elle va être mise en place. On a aussi demandé que les juges expliquent parfois la sanction proposée. Le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou un tel autre. »

Une loi anti-casseurs soutenue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais pour l'instant, pas encore actée par l’Élysée. Pour les syndicats, elle doit permettre d'éviter que les policiers soient pris pour cibles.

>> À lire aussi : 1er-Mai en France: une forte mobilisation, des heurts dans plusieurs grandes villes

Mettre la pression sur l'exécutif

« Le point principal, c’est de faire comprendre au casseur qu’il n’a plus le droit de venir aux manifestations, poursuit Fabien Vanhemelryck. Comment ? Tout simplement en l’assignant à résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat deux, trois, quatre fois, cinq fois s’il le faut pour qu'il n'aille pas à la manifestation. Et surtout, derrière, qu’il y ait le cheminement judiciaire nécessaire. Quand vous agressez un policier aujourd’hui, vous risquez cinq ans de prison, la peine moyenne ferme prononcée, elle est de six mois, et ce ne sont pas les chiffres d’Alliance police nationale, ce sont les chiffres de la justice. »

Pour l'instant, aucun calendrier n'a été fixé, mais les policiers comptent bien utiliser les futurs grands événements, comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, pour mettre la pression sur l'exécutif.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne