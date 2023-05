France: les annonces concrètes d’Élisabeth Borne à La Réunion

Elisabeth Borne lors de sa visite à la maison de la confiance et de la protection des familles de la gendarmerie départementale de La Réunion à Saint-Denis, le 12 mai 2023.

À la Réunion, la Première ministre termine le premier voyage qu’elle fait en Outre-mer depuis qu’elle est arrivée à Matignon, il y a un an. Un voyage axé sur la vie quotidienne des habitants. Et la cheffe du gouvernement n’est pas venue les mains vides. Élisabeth Borne a fait plusieurs annonces, notamment pour régler la crise du logement qui sévit sur l’île ou encore les violences intrafamiliales. Des réponses concrètes à des problèmes concrets.

Avec notre envoyé spécial à La Réunion, Pierrick Bonno

Inceste, violences conjugales, maltraitance sur les personnes âgées… À La Réunion, le taux de violence intrafamiliale est deux fois plus important que la moyenne nationale : 3 000 cas dans le département rien qu’en 2022. Alors, la Première ministre sort les gros moyens : « Il va aussi y avoir des renforts. On a décidé de créer deux cents nouvelles brigades de gendarmerie, et ici, à La Réunion, il y en aura quatre supplémentaires, dont trois seront précisément dédiées à ces sujets de violence intrafamiliale. »

Pédaler pour ne pas tomber

« Apporter des réponses très concrètes à des difficultés qui se sont installées. » Ce déplacement fait figure d’illustration de la nouvelle méthode du gouvernement pour faire oublier l’épisode des retraites. « La Première ministre est convaincue qu’il y a encore des marges d’efficacité dans l’action du gouvernement », explique son entourage.

Autrement dit, l’exécutif n’est pas condamné à l’immobilisme. Élisabeth Borne recevra d’ailleurs les organisations syndicales dès la semaine prochaine pour parler notamment des conditions de travail des salariés. Encore du concret. Il faut pédaler pour ne pas tomber.

