France: quand des scientifiques sortent de leurs laboratoires et passent à l'action militante.

Selon certains scientifiques, c’est la seule solution pour alerter sur la crise climatique et lutter contre les énergies fossiles, responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Les membres du collectif Scientifiques en rébellion ont mené plusieurs actions ce vendredi 12 mai dans le port normand du Havre, fief d'un géant mondial du secteur, l'entreprise TotalEnergies. Parmi eux, Jérôme Guilet, un scientifique militant.

Les cheveux noués en catogan, la barbe fournie, derrière ses lunettes rondes, Jérôme Guilet a les yeux qui brillent. En temps normal, cet astrophysicien de 38 ans travaille au Commissariat à l'énergie atomique. Mais ce jour-là, c'est le militant de Scientifiques en rébellion qui s'apprête à passer à l'action.

Une nouvelle action de désobéissance civile, comme celle qui l'avait conduit en prison en octobre dernier après avoir investi le siège de BMW et collé ses mains sur une voiture du constructeur automobile. « Ça nous a mené, une quinzaine de scientifiques, dont moi-même, en prison pour plusieurs jours. Ce n’est pas négligeable comme conséquence, mais ça a aussi très bien marché pour avoir une visibilité médiatique et pour montrer la force de l’engagement de scientifiques, qui sont prêts à aller en prison pour faire porter ce message qui est vraiment une question de survie, explique-t-il. Les scientifiques, d’habitude, sont plutôt réservés, ils restent dans leur laboratoire, ont des propos très modérés, pèsent bien le pour et le contre. Mais quand on les voit s’engager vraiment, prendre des risques juridiques, aller en prison, comme ça m’est arrivé, ou en garde à vue, je pense que c’est un symbole fort pour montrer la gravité de la situation. »

Après la prison à Munich et un procès en France pour une autre action à l'aéroport de Roissy, Jérôme Guilet a participé vendredi au blocage d'une écluse pour dénoncer le terminal méthanier flottant que Total veut installer dans le port du Havre pour y recevoir du gaz naturel liquéfié. Ce spécialiste des galaxies s'est enchaîné à l'ouvrage, un antivol de moto en forme de U autour du cou.

Toujours au Havre, scientifiques et activistes ont aspergé de peinture un réservoir de gaz dans une station @TotalEnergies. Total salit la planète, rendons-le lui ! #TheScienceIsClear #CarnageTotal #StopEACOP pic.twitter.com/y9oXa97VBQ — Scientifiques en rébellion (@SciRebFr) May 12, 2023

