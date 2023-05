Sur l'île de La Réunion, Élisabeth Borne n'a pu faire oublier la contestation sociale

Élisabeth Borne est de retour en France métropolitaine ce dimanche 14 mai après sa visite de trois jours à La Réunion. Un voyage qui intervenait alors que cela va faire un an mardi 16 mai qu’elle est cheffe du gouvernement. Son entourage promettait qu’elle allait prendre le temps de discuter avec les Réunionnaises et Réunionnais. Mais les contacts avec la population ont finalement été assez rares. La lutte contre la réforme des retraites n’est peut-être pas tout à fait derrière le gouvernement.

Avec notre envoyé spécial à La Réunion, Pierrick Bonno

« Je ne renoncerai pas à aller au contact des Français. Et on prendra à chaque fois l’organisation qu’il faut pour que je puisse aller discuter. » Cette promesse d’Élisabeth Borne devant une poignée de journalistes vendredi 12 mai n’aura pas été tenue.

Durant ses trois jours de visite sur l’île de La Réunion, la Première ministre était censée prendre le temps d’aller au contact. Trois jours où elle a finalement dû éviter une série de concerts de casseroles. Des manifestants à chaque fois très peu nombreux, mais qui l’ont visiblement dissuadée de sortir du cadre très institutionnel de sa visite. Tout juste une apparition surprise sur un marché couvert. Une quinzaine de minutes, pas plus.

Sans grande surprise, un comité d’accueil d’une vingtaine d’opposants à la réforme des retraites attendait ⁦@Elisabeth_Borne⁩ ce matin à Saint-Pierre pour la deuxième journée de sa visite à la Réunion ⁦@RFI⁩ pic.twitter.com/UKe670RZ2I — Pierrick Bonno (@pierrickbonno) May 12, 2023

Pas de crochet non plus par Mayotte. L’île voisine, au cœur d’une opération d’expulsion de sans-papiers comoriens, n’était pourtant qu’à 1h30 de vol. Mais Élisabeth Borne n’a pas jugé bon de s’y montrer. Officiellement pour des raisons de sécurité et pour ne pas perturber l’opération « Wuambushu ». Peut-être aussi pour ne pas donner l’image d’une Première ministre bousculée sur le territoire national face au mécontentement d’une population mahoraise confrontée à des violences quotidiennes.

En guise de séquence finale, Élisabeth Borne a préféré déambuler dans les allées d’une caserne militaire. Bien à l’abri de la contestation et des casseroles.

