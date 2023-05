Le géant Apple visé par une enquête en France pour obsolescence programmée

La justice française enquête sur Apple depuis décembre 2022, a-t-on appris ce lundi 15 mai. Le mastodonte américain de la tech est la cible d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée, a indiqué le parquet de Paris.

À l'origine de cette enquête, il y a cette plainte déposée en décembre 2022 par l'association « Halte à l'obsolescence programmée », qui s'oppose à cette technique des constructeurs qui vise à limiter délibérément la durée de vie d'un produit dans le temps. Au bout de cinq ans par exemple, votre téléphone fonctionne moins bien, il est plus difficile à réparer, vous en rachetez un autre... et l'entreprise engrange des bénéfices.

C'est avec cette technique qu'Apple rendrait presque impossible la possibilité de réparer son téléphone après plusieurs années d'utilisation. Et c'est ce que dénonce l'association. Dans un communiqué, elle assure « se réjouir d'apprendre l'ouverture d'une enquête ». Elle appelle le fabricant à garantir le droit à la réparabilité de ses téléphones portables et insiste aussi sur l'aspect écologique : utiliser son téléphone une année de plus, plutôt qu'en racheter un autre, réduit l'empreinte écologique de 25%.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple est dans le viseur de la justice en France. En 2020, l'entreprise a été condamnée à 25 millions d'euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse.

