Sommet «Choose France»: Emmanuel Macron reçoit Elon Musk à l'Élysée et 200 grands patrons à Versailles

Pour la sixième édition ce lundi 15 mai du sommet « Choose France », Emmanuel Macron a choisi le faste du château de Versailles pour recevoir 200 grands patrons étrangers. L’objectif est de vanter l'attractivité de la France, encourager les investissements et continuer à imposer son tempo sur l'agenda politico-médiatique.

La France tire son épingle du jeu en Europe. Depuis quatre ans et notamment depuis le Brexit, elle est la première destination du continent pour les investissements étrangers, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est aussi l'occasion d'engager des discussions avec les patrons qui comptent. Elon Musk, le turbulent patron de Tesla et de Twitter, a été reçu ce matin à l'Élysée.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron et Elon Musk se rencontrent : en décembre dernier, les deux hommes avaient déjà échangé en tête-à-tête. Juste après, Elon Musk avait tweeté : « J’ai hâte de lancer de nouveaux projets en France ». Il a hâte, mais pas trop, quasiment six mois plus tard, il vient à nouveau les mains vides.

Concurrence des Européens avec les États-Unis

« Ces investissements sont le fruit de mois, voire d'années de discussions », a balayé ce matin Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie déjeunait ensuite avec Elon Musk. Pour sa première méga usine de production de voitures électriques en Europe, Tesla avait choisi l'Allemagne. Elon Musk était venu l'inaugurer en personne l'an dernier, en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz qui n'a pas caché sa joie d'avoir emporté cet investissement de plus de 5 milliards d'euros au nez et à la barbe de ses concurrents.

Mais pendant que les Européens s'affrontent sur le terrain de la mondialisation, Joe Biden a annoncé un vaste plan de subventions aux projets industriels décarbonés, et les subventions, les entreprises adorent ça. Tesla vient ainsi de renoncer à ouvrir une usine de production de batteries en Allemagne, elle sera construite aux États-Unis.

La Maison Blanche parle de lutte contre l’inflation, les Européens de « concurrence déloyale ». Le sujet figure forcément à l'agenda.

