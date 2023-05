Dix ans du mariage pour tous en France: «Aux yeux de la loi, on est devenu légitime à s’aimer»

Témoignages

En France, le 17 mai 2013, les couples homosexuels obtiennent officiellement le droit de se marier, après des semaines de protestations « traumatisantes » contre la mesure. Dix après sa promulgation et en cette journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, plusieurs couples gays et lesbiens racontent comment cette loi historique à façonner leurs unions, entre libération et détermination face aux combats qu'il reste encore à mener.

« J’ai envie de célébrer cette date parce que c’est une victoire ». Ce 17 mai 2023, Marie-Clémence Bordet-Nicaise le savoure comme un triomphe. En juin 2015, deux ans après la légalisation du mariage homosexuel, la jeune femme lesbienne épouse sa compagne Aurore.

De cette union, Marie-Clémence partage une photo. Avec son chignon de mèches brunes, elle chausse des escarpins bleu turquoise, un sobre collier de perle autour du cou. Dans sa robe bustier blanc en tulle, elle arbore une couronne de fleur sur sa tête. Ses doigts sont entrelacés avec ceux d’Aurore, qui porte un smoking bleu marine. Le sourire aux lèvres, elles rayonnent. Chaque année, à la date de leur anniversaire de mariage, les deux épouses immortalisent le même cliché, dans la même tenue, à mesure que leur famille s’agrandit, et que leur « amour demeure intact ».

Officialiser l’amour des couples

Ce jour de printemps en 2015, le symbole ultime de leur union fut « la remise du livret de famille, encore plus que l’échange des alliances », se souvient avec joie la conférencière de 35 ans. Une façon d’entériner leur couple aux yeux de la société. « Pouvoir changer et accoler nos noms de famille a été très fort », abonde cette mère de deux petites filles.

Même son de cloche pour Nathan Duret, marié avec Jean-Baptiste depuis 2014 et originaire de Saint-Etienne. « Aux yeux de la loi, on est devenu légitime à s’aimer. Et quand on a vu écrit « époux ou père » sur les deux pages de notre livret de famille, on a compris qu’on devenait officiellement une famille reconnue, comme tous les autres couples », retrace-t-il avec émotion.

En dix ans, pour nos quatre couples interrogés, « le regard de la société a changé » sur les époux gays et lesbiens, estime Nathan. « De ce que j’observe, pour la nouvelle génération, ça leur paraît normal, ils n’ont aucun problème avec les couples gays ou lesbiens », ajoute quant à elle Solène, 34 ans, mariée à Noémie depuis 2016. Plus d’ouverture d’esprit, que nuance toutefois Marie-Clémence : « On nous accorde plus de crédit depuis que le mariage est légal. Mais c’est comme si la société avait encore besoin d’institutions comme le mariage pour valider une relation amoureuse. »

En dix ans, près de 70 000 mariages homosexuels ont été célébrés en France, d’après l’Insee. 7 000 couples se sont dit « oui » en 2022, parmi les 244 000 mariages recensés cette année. « Et il n’y a pas plus de divorce qu’ailleurs ! », ponctue Marie-Clémence.

Un des premiers couples gays mariés en France : Lionel De Coster et Stéphane de Sainte-Maresville à Boulogne-sur-Mer, le 1er juin 2013. © DENIS CHARLET / AFP

2013, une année « à la fois d’espoir et de tristesse »

En 2012, Marie-Clémence a 24 ans. Pour la première fois, cette jeune femme aux grands yeux bleus et à la frimousse constellée de taches de rousseur s’intéresse à la politique. Surtout, elle surveille l’un des engagements de campagne de François Hollande : légaliser le mariage pour tous. « Je me sentais directement concernée par l’élection. Le jour où il a été élu, on a crié de joie avec mes amis. C’était pour nous la promesse de pouvoir se marier, d’être libre d’avoir le choix, même si on n’en avait pas l’intention. » Une promesse tenue puisque quelques mois après l’arrivée du candidat du Parti socialiste à l’Élysée, le projet de loi fait son entrée à l’Assemblée nationale, portée par la garde des Sceaux, Christiane Taubira.

À cette époque, Nicolas Barbet-Vervliet fait, quant à lui, partie d’une association militante LGBT+ qui œuvre directement pour soutenir le projet de mariage pour tous. Le 23 avril 2013, ce père de 40 ans, marié depuis 2017 à Quentin, est présent dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale pour le vote et l’adoption de la loi. « Je me souviens de la joie, des larmes qui ont naturellement coulé d’émotion, de l’euphorie des députés en faveur de la loi. Je me souviens de leur fierté, et de la nôtre », retrace-t-il avec un sourire.

Si le 17 mai 2013 a été synonyme de « soulagement » et de « libération », le chemin vers la promulgation de la loi a été toutefois semé d’embûches. Pendant une dizaine de mois, le collectif « La Manif pour tous » enchaîne les démonstrations de rue pour protester contre la mesure, et marque au fer rouge la communauté LGBT+ française. Une période empreinte « d’espoir et de tristesse » pour Nathan Duret, pour qui les slogans et les chants de ces manifestations ont représenté un « déferlement de haine » et autant de « propos homophobes décomplexés ».

D’une famille « bourgeoise, catholique et traditionnelle », Marie-Clémence se remémore aussi des semaines très douloureuses pour Aurore et elle.

90% de ma famille allait aux manifs contre le mariage pour tous. Je me suis sentie rejetée, isolée, je l’ai vécu comme une agression. D’un coup, une relation de l’ordre de l’intime devenait un objet politique, et les personnes qui allaient à ces manifestations remettaient en cause ma relation, ma vision de l’amour…

Se faire accepter par la société, mais surtout par la famille

Pour Noémie et Solène, mamans de triplets blondinets dans la Drôme, le chemin a été aussi compliqué. Cette dernière, auxiliaire vétérinaire, fait son coming-out en juin 2013, quand elle prend conscience de son amour pour Noémie, rencontrée sur son lieu de travail. Elle qui, les mois précédents, faisait plutôt partie des « antis ». « Toute ma famille, était contre le mariage pour tous ». Alors âgée de 25 ans, Solène leur partage sa nouvelle relation avec sa compagne, un mois après la promulgation de la loi. « Ça a été une épreuve douloureuse, mais j’étais sûre de moi », affirme-t-elle.

Ses parents n’acceptent pas Noémie, Solène se dit alors prête à leur tourner le dos. En 2016, le couple les invite malgré tout à leur mariage. Leur réponse négative est immédiate. « Quand on a préparé les plans de table, on a quand même inclus ses parents au cas où, raconte Noémie. Puis le jour du mariage, ils sont finalement venus. Et ils ont ouvert les yeux : ils ont vu leur fille heureuse ». Et ils ont pu contempler Solène, dans une robe de mariée blanche à froufrou, enlacée avec Noémie, au costume blanc immaculé, ses cheveux courts soigneusement plaqués sur son crâne. Aujourd’hui, pour la mère de Solène, ses paroles passées à l’égard de sa fille sont « l’un de ses plus gros regrets ».

L’histoire de Marie-Clémence est un concentré des mêmes ingrédients. « Ça a été difficile de faire accepter mon homosexualité à ma famille, mais aujourd’hui tout se passe beaucoup mieux. » Comme pour la famille de Solène, le mariage et l’arrivée par PMA de leurs deux filles, Billie et Charlie, a servi de justificatif à leur union. « Mes parents font partie de ces gens qui ont besoin d’être rassurés, de se dire que si la loi autorise à se marier, à avoir des enfants, alors cela devient acceptable », dépeint-elle.

« En tant que couple homo, on fait notre coming-out tous les jours »

Toutefois, sans surprise, la loi n’a pas fait disparaître l’homophobie. Quand Nicolas demande Quentin en mariage à Saint-Symphorien-d'Ozon (69) en février 2016, les deux amoureux n’imaginent pas encore devoir faire preuve d’autant de militantisme pour unir leur couple devant la loi. « Le maire de notre commune ne voulait pas nous marier. On a donc demandé à une élue amie de l’opposition si elle pouvait le faire, sauf que le maire le lui a interdit. »

Après cinq mois de négociations, le couple tente de convaincre une élue, elle aussi réticente à leur mariage, de les officier une heure après le propre mariage de sa fille, le 8 juillet 2017. À contre cœur, l'élue accepte.

Pour ne pas croiser nos invités, ceux du mariage de la fille de l’élue sont sortis par une petite porte derrière le bâtiment. Mais nous, on est entré et sorti par la grande porte. On a eu notre fierté à nous, au prix d’un combat qu’on était loin d’envisager.

Pour lui, cette « liberté de conscience », comme l’évoquait François Hollande au moment des débats sur le sujet, a été « une grosse erreur politique et une porte ouverte à des refus comme celui qu’on a vécu. C’était tellement décevant », déplore Nicolas. Le jour J, les deux hommes deviennent le premier couple d'hommes marié de Saint-Symphorien-d'Ozon.

Un des premiers couples lesbiens mariés en France : Corinne Denis et Laurence Cerveaux s'embrassent après avoir été déclarées mariées, à la mairie de Saint-Paul de la Réunion, sur l'île de la Réunion, le 14 juin 2013. © RICHARD BOUHET / AFP

Au quotidien, Nathan l’assure : « En tant que couple homosexuel, on fait notre coming-out tous les jours. » Le jeune père ne compte plus les fois où commerçants et passants s’étonnent de l’entendre se présenter avec son mari, Jean-Baptiste. De la même façon, Solène et Noémie « font attention » quand elles se promènent, ne se tiennent pas la main et évitent de s’embrasser en public. « On a toujours peur des représailles, des regards de travers ». En effet, l'association SOS Homophobie recense une « inquiétante hausse » des agressions physiques homophobes en 2022, dans son rapport annuel publié ce mardi 16 mai : 184 cas dénombrés en 2022, soit une agression tous les deux jours, une augmentation de 28% par rapport à 2021.

Et pour nos quatre couples parents, la priorité est à la protection de leurs enfants. Car pour les familles homoparentales, les inégalités ont encore la peau dure. « En 2019, Aurore n’a pas été tout de suite reconnue comme la mère de notre premier enfant, donc on n’a pas pu l’inscrire sur le livret de famille », s'indigne Marie-Clémence Bordet-Nicaise. Des procédures rendues plus faciles par la loi bioéthique d’août 2021, qui a ouvert la PMA aux couples lesbiens et aux femmes non mariées.

Et pourtant. Malgré l’obtention du mariage et de l’adoption, les institutions administratives sont encore à la traine pour s’adapter à tous les types de famille, même dix ans plus tard. Formulaires désignant « Monsieur » ou « Madame », « père » ou « mère » existent toujours autant. « Ça reste des petits moments où la société nous rappelle qu’on ne rentre pas encore parfaitement dans les cases », soutient Nathan Duret.

Alors ce 17 mai 2023, Marie-Clémence, Solène, Quentin, Nathan et leurs conjoints dressent tous un bilan optimiste, mais en demi-teinte, de ces dix années à pouvoir s’aimer librement, avec une certitude : « Les gens de la Manif pour tous pensaient que la société française allait s’effondrer en ouvrant le mariage de même sexe. On leur a prouvé que non. Nous avons juste acquis un droit que nous n’avions pas, sans jamais en enlever à qui que ce soit d’autre. »

