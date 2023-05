À Mayotte, vers une reprise de l'opération «Wuambushu»?

Mercredi 17 mai, la justice française est revenue sur la suspension de l’opération de démolition du quartier informel de Talus 2, à Mayotte et les liaisons maritimes ont repris entre l'île française et les Comores. L’opération « Wuambushu » « va donc pouvoir reprendre », assure Gérald Darmanin.

« Wuambushu » va-t-elle reprendre ? Après plusieurs semaines au point mort, la vaste opération de lutte contre l’immigration, la délinquance et les bidonvilles à Mayotte voulue par Gérald Darmanin, qui mobilise 1 800 forces de l’ordre sur l’île, devrait regagner de l’ampleur suite à une favorable décision de justice. La justice a validé mercredi une opération de démolition dans le quartier de Talus 2, à Koungou. Elle avait été suspendue à seulement quelques heures de son lancement le 24 avril dernier et depuis, le volet lutte contre l’habitat insalubre de l’opération était à l’arrêt.

Le juge des référés avait estimé que la démolition des habitats visés mettait « en péril la sécurité » des autres habitants, dont les logements seraient fragilisés. Mais la cour d’appel de Mayotte a infirmé mercredi cette ordonnance en jugeant qu'« en dehors de leur statut d'occupant », les requérants n'avaient « justifié d'aucun élément qui permette d'établir la réalité du droit de propriété qu'ils estiment atteint ».

« Le juge relève le non-respect des droits de la défense, c'est-à-dire de l'État, et l’incompétence du juge judiciaire. Notre action déterminée de destruction de l’habitat indigne à Mayotte va donc pouvoir reprendre », a réagi Gérald Darmanin sur Twitter. L'opération de destruction des cases en tôle de Talus 2, aura donc lieu « dans les prochains jours », a précisé son entourage. « Le volet "reconquête du foncier et destruction de l'habitat indigne" de l'opération Wuambushu va pouvoir enfin se déployer », s'est réjoui le député LR Mansour Kamardine dans un communiqué, appelant « le gouvernement à le mettre en œuvre rapidement et pleinement ».

« Il n'y a eu que des départs volontaires »

Cette décision intervient le même jour que la reprise des liaisons maritimes entre Mayotte et l’île d’Anjouan, aux Comores. Elles étaient suspendues depuis trois semaines à cause d’un bras de fer entre la France et les Comores au sujet de l’expulsion de Comoriens en situation irrégulière. Chaque année, près de 25 000 Comoriens en situation irrégulière sont expulsés de Mayotte vers le port de Mutsamudu.

Le gouvernement de Moroni avait prévenu lundi qu'il n'accueillerait que les Comoriens en situation irrégulière volontaires pour rentrer au pays. Et à bord du Maria Galante, le navire chargé des rotations entre les deux iles, « il n'y a eu que des départs volontaires » mercredi, a assuré à l'AFP le porte-parole du gouvernement comorien, Houmed Msaidie.

L'opération Wuambushu, dénoncée comme « brutale », « anti-pauvres » et violant les droits des migrants par nombre d'associations, suscite toutefois énormément d’espoir au sein de la population mahoraise, excédée par la délinquance qui explose sur l’île. Depuis plus de dix jours, des habitants, réunis en collectifs de citoyens, manifestent quasi-quotidiennement. Ils bloquent également de nombreux centres de soin comme le centre hospitalier de Mamoudzou ou celui de Dzoumogné, dans le nord de Mayotte.

Quelques dizaines de membres de ces collectifs étaient notamment présents à Daoudzi au moment de l'embarquement sur le Maria Galanta pour réclamer une reprise plus forte des expulsions. « Ils ne sont qu'une vingtaine à bord, mais c'est déjà un début », s'est réjouie Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018.

