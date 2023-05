France: enquête ouverte après le placardage d'affiches grimant Macron en Hitler à Avignon

Cette photographie montre une image de graffiti de l'artiste Lekto, représentant le président français Emmanuel Macron avec 49.3 écrit comme une moustache et les mots "Non merci" et "Peinture satirique" à Avignon, dans le sud-est de la France, le 3 avril 2023.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des dizaines de panneaux publicitaires de la ville d'Avignon, dans le sud de la France, ont été recouverts par des affiches figurant le président Emmanuel Macron en Adolf Hitler. Une enquête a été ouverte.

Sur une trentaine d'affiches placardées dans le centre-ville d'Avignon, le président de la République apparaît en costume-cravate, les cheveux grisonnants avec, en plus, une petite moustache comme celle d’Hitler… Sur cette dernière, les chiffres 49.3, une référence à l'article de la Constitution utilisée par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, sont inscrits. L’image est encadrée par les mots « non merci » et un mot-dièse : #agirousubir.

Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. Les auteurs du placardage sauvage encourent respectivement jusqu’à 12 000 euros d’amende et 2 mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Ces affiches sont une reproduction d’une fresque murale qui avait été réalisée par un graffeur nommé Lekto sur le transformateur électrique d'un parking de la ville en avril dernier. Elle avait été effacée à la demande de la préfecture. Au bas de la fresque, Lekto précisait qu'il s'agissait d'une « peinture satirique ». Le graffeur controversé doit être jugé en septembre pour une autre fresque qui représentait Emmanuel Macron en marionnette manipulée par l'économiste Jacques Attali. Il est poursuivi pour incitation à la discrimination, à la violence, à la haine par un propos à caractère antisémite.

« Inacceptables et extrêmement graves »

Les affiches ont, en tout cas, fait réagir la classe politique. « De tels agissements sont inacceptables et extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie, pour ce qu'ils véhiculent en amalgames et raccourcis historiques », a réagi dans un communiqué transmis à l'AFP la maire PS Cécile Helle. « Notre République est depuis toujours fondée sur le respect citoyen des élus, de l'échelon local aux plus hautes fonctions de président de la République », ajoute l'élue.

La préfète de Vaucluse Violaine Demaret a de son côté condamné « fermement le caractère injurieux de ces affiches » dans un communiqué distinct. « Si la liberté d'expression doit être respectée, elle ne doit pas pour autant conduire à des amalgames avec les heures plus sombres de notre Histoire », a-t-elle ajouté.

(Avec AFP)

