France: exécutif et syndicats campent sur leurs positions autour de la réforme des retraites

Les différentes organisations syndicales ont été reçues mardi et mercredi à Matignon où elles ont rappelé à la Première ministre Élisabeth Borne leur opposition à la réforme des retraites et exposé leurs revendications, notamment salariales.

Le chemin du dialogue s'annonce escarpé après l'adoption aux forceps de la réforme des retraites qui a porté l'âge de départ de 62 à 64 ans. Ainsi, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dernière à être reçue par la Première ministre, mercredi 17 mai, a eu des mots très durs à l'issue de ce rendez-vous. « Deux heures de monologue patronal. » C'est ainsi qu'elle a qualifié sa rencontre avec Élisabeth Borne à Matignon, rapporte Anne Verdaguer, du service Économie de RFI, se disant « en colère » après avoir constaté « que sur quasiment tous les sujets, c'était une fin de non-recevoir ».

Sophie Binet a aussi estimé qu’il n’y avait pas d’utilité à une réunion multilatérale avec Emmanuel Macron sans annonce sur les retraites ou les salaires. « Ce que nous attendons, c’est du contenu et des réponses, a-t-elle rappelé. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour discuter sur la base de la feuille de route gouvernementale ou patronale. Nous sommes là pour négocier sur la base de la feuille de route des organisations syndicales. »

La dirigeante a regretté que sur les salaires, Elisabeth Borne ait renvoyé les syndicats à des discussions avec le patronat, lui expliquant que les pouvoirs publics avaient une « responsabilité évidente », que ce soit sur les salaires des fonctionnaires, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la mise sous condition des aides publiques aux entreprises.

Une proposition d'abrogation jugée « inconstitutionnelle »

Elle a également dénoncé l'attitude de « pompier pyromane » de l'exécutif, à la manœuvre pour empêcher un vote du Parlement sur la proposition de loi visant à abroger la réforme qui sera examinée le 8 juin prochain.

Autre son de cloche de la part d’Élisabeth Borne qui la juge tout simplement inconstitutionnelle. « C’est assez irresponsable de la part d’un groupe parlementaire de laisser croire qu’on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards de ressources, et évidemment, cette proposition d’abrogation est inconstitutionnelle, a-t-elle souligné. Je pense qu’il faut que chacun en soit conscient et que chacun prenne ses responsabilités en conséquence. »

La Première ministre recevra lundi et mardi prochains les organisations patronales. Elle s'est de nouveau dite disposée à « laisser pleinement le dialogue social se dérouler », et a exprimé le vœu que puisse être organisée prochainement une « multilatérale » avec patronat et syndicats. Les syndicats présenteront leurs revendications communes le 30 mai prochain avant une quatorzième journée de mobilisation le 6 juin.

