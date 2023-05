L'acteur oscarisé Forest Whitaker s'implique dans la formation des jeunes en banlieue nord de Paris

Reportage

Oscar du meilleur acteur en 2007 pour Le dernier roi d'Écosse, Forest Whitaker a inauguré mercredi à Aubervilliers, en banlieue nord de Paris, un centre de formation financé par son ONG. Après l'Amérique et l'Afrique, il s'implante en France, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui figure parmi les plus pauvres et où le taux de chômage atteint près de 40% chez les jeunes.

Costume gris clair et baskets, la star hollywoodienne de 61 ans a coupé le ruban rouge du nouveau centre de la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI). L'acteur du Dernier roi d'Écosse, a inauguré mercredi 17 mai à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un centre de formation. « En 2023, nous lançons nos activités en France en Seine-Saint-Denis », a déclaré Forest Whitaker.

Situé dans le quartier populaire des Quatre Chemins à Aubervilliers, c'est sa première implantation en Europe. « J’ai regardé les données et j’ai vu que le taux de chômage des jeunes était de 39% et le taux de pauvreté était de 40%, a-t-il expliqué. J’ai réalisé qu’on pouvait rendre service ici. C’est une grande opportunité pour nous de construire ce partenariat dans un territoire qu’on imagine être au plus bas mais qui a du potentiel, beaucoup de potentiel pour aller très haut. »

Programmes dédiés aux jeunes et aux femmes

Fondée en 2012 par le comédien, marqué par sa rencontre avec des enfants-soldats en Ouganda sur le tournage du Dernier roi d'Écosse où il jouait le rôle du dictateur ougandais Idi Amin Dada, WPDI est surtout présente dans sa ville natale de Los Angeles et des pays africains (Afrique du Sud, Tchad, Soudan du Sud...).

Orienté vers les femmes et les jeunes, ce centre, opérationnel depuis quelques mois, offre plusieurs formations gratuites dans divers domaines : gestion de conflits, création d'entreprise, formation au numérique. Une soixantaine de personnes y a déjà été formée avec pour objectif 200 à 250 bénéficiaires par an. « Les battantes » est l'un des programmes phare destiné aux femmes. « Ce programme a changé le fait que je puisse me connaître moi-même. On veut tous entreprendre, mais on ne sait pas sur quoi s’orienter véritablement, témoigne Michèle Dia, 39 ans. Là maintenant, je sais, c’est clair : je suis coiffeuse afro et je vais faire très prochainement l’ouverture d’un salon de coiffure. »

Ce projet pilote, financé par des mécènes comme la banque BNP Paribas, pourrait à terme se développer dans d'autres communes du département de la Seine-Saint-Denis.

