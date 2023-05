France: condamné, Nicolas Sarkozy ne lâche rien et se défend dans le «Figaro»

Dans le «Figaro», l'ancien président français Nicolas Sarkozy (notre photo) ne veut rien lâcher et réaffirme qu'il ira «au bout» de son combat pour faire reconnaître son innocence.

Après la confirmation en appel de sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy contre-attaque dans une interview au Figaro publiée ce vendredi 19 mai au matin. L'ancien président français ne veut rien lâcher et réaffirme qu'il ira « au bout » de son combat pour faire reconnaître son innocence

Encore une fois, Nicolas Sarkozy a choisi d'intervenir dans un média pour faire entendre sa vérité. L'ancien chef de l'État l'affirme : « Dans cette affaire, tout est factuellement faux, juridiquement illégal et moralement insensé ». Sa contre-attaque passera donc par un pourvoi en cassation, un combat « long », qu'il veut mener en se plaçant sur le plan du droit et en contestant la légalité des « écoutes » avec son avocat sur lesquelles reposent les accusations.

Même ligne de défense

C'est toujours la même ligne de défense et toujours la mise en cause d'un acharnement des magistrats avec lesquels ses relations sont notoirement conflictuelles. Nicolas Sarkozy « fait » du Nicolas Sarkozy en manifestant sa pugnacité inébranlable et déclare : « Je suis un combattant, la vérité finira par triompher. »

Sarkozy distille quelques messages politiques

Il profite aussi de cette interview pour distiller quelques messages politiques, en plaidant à nouveau pour une alliance entre le chef de l'État actuel et Les Républicains (LR) qui, constate-t-il, « manquent à Emmanuel Macron pour atteindre la majorité absolue. Il faut prendre une initiative où personne ne perdra son âme ». Un appel en faveur d'un accord politique au nom de « l'intérêt national » qui va dans le même sens que celui qu'il avait lancé après la présidentielle et qui n'avait déjà pas été entendu.

